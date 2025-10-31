Інтерфакс-Україна
Медицина
10:34 31.10.2025

В Україні відкрито перший навчальний хаб MammoLOAD для фахівців з раннього виявлення раку молочної залози

Перший навчальний хаб MammoLOAD для фахівців з раннього виявлення раку молочної залози відкрито на базі Університетської клініки Національного медичного університету (НМУ) імені О.О. Богомольця за за підтримки німецької GIZ Klinikpartnerschaften за ініціативою Українського лікарського товариства в Німеччині у партнерстві з НМУ.

Як повідомляє хаб MammoLOAD в пресрелізі, хаб створено для навчання українських лікарів за європейськими стандартами та впровадження якісних програм скринінгу на національному рівні.

Центр об’єднує українських і німецьких експертів, дозволяючи обмінюватися досвідом та адаптувати міжнародні стандарти до української системи охорони здоров’я.

В рамках проєкту за результатами кваліфікаційного іспиту 20 лікарі-учасників MammoLOAD будуть відібрані для стажування в німецьких клініках. За підсумками річного навчання на проєкті лікарі стануть амбасадорами раннього виявлення та скринінгу раку молочної залози у своїх регіонах.

У разі складних клінічних випадків вони зможуть звертатися за консультативною підтримкою до менторів програми, що забезпечує безперервне професійне супроводження та обмін знаннями.

За даними Національного канцер-реєстру України, у 2023 році було зареєстровано 12 683 нових випадки раку молочної залози (12 582 серед жінок та 101 серед чоловіків), а 3553 людини померли через пізнє виявлення захворювання.

Щороку понад 14 тисяч українок отримують діагноз вперше, а близько 5 тисяч – втрачають життя.

