Академія медицини грудного вигодовування закликає обмежити маркетинг виробників замінників грудного молока на медконференціях

Академія медицини грудного вигодовування закликає обмежити участь виробників замінників грудного молока в медичних конференціях.

"Говорити про догодовування необхідно. Але робити це за гроші виробників сумішей це як говорити про здоров'я легенів на гроші виробника цигарок. Кожен бізнес, вкладаючи гроші просування своєї послуги чи товару, сподівається тільки на збільшення доходів", - йдеться у зверненні президента Української Академії медицини грудного вигодовування, педіатра Ліни Барської, переданому агентству Інтерфакс-Україна.

Барська зазначає, що, за даними огляду Lancet-2023 маркетинговий бюджет виробників сумішей складає майже 30% від їх доходів, "продажі сумішей ростуть у зворотному взаємозв'язку зі статистикою грудного вигодовування і з маркетинговими витратами".

"Дослідження показали, що лікарі можуть не розрізняти рекламну інформацію та наукові докази. Компанії-виробники сумішей робили, роблять і будуть робити все задля збільшення своїх продажів. Компанія виробник через медичні конференції збільшує прихильність, лояльність та впізнаваність. І без жодного сумніву участь компаній-виробників сумішей у якості спонсорів медичних конференцій приносить свій результат в статистику грудного вигодовування", - казала вона.

Барська зазначає, що "суміші - це не про штучне годування, немає ніякого штучного годування, є догодовування, суміш це не альтернативний спосіб годування".

"Суміш - це інструмент рятування, коли забезпечення всього обсягу годування за рахунок грудного вигодовування неможливе, якщо немає донорського зцідженого молока", - сказала вона.

Барська підкреслює, що "всі суміші однаково підходять для догодовування всіх дітей".

"На сьогодні немає досліджень, які б довели, що суміші конкретного виробника краще брати, ніж іншого. Немає жодного джерела, яке б достовірно підтвердило, що без DHA, олігосахаридів, пробіотиків та інших добавок діти ростуть і розвиваються гірше, ніж з ними. Лікар не може назвати конкретну марку, а якщо називає, то його позиція ні на чому, крім власної упередженості, не ґрунтується", - сказала вона.