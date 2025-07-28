Інтерфакс-Україна
Медицина
17:21 28.07.2025

Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу  відновити закупівлю інноваційних ліків для онкохворих киян

2 хв читати

Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу  відновити закупівлю інноваційних ліків для онкохворих киян, йдеться у листі, що спрямований до міського голови Києва Віталія Кличка та директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург, що є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Закупівля стала можливою після того, як Уряд вніс зміни до своєї постанови "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення", а київська влада відновила дію міської програми "Здоров’я киян" в частині закупівель інноваційних ліків.

Проте поки і вже понад рік без допомоги залишаються кияни, які відчайдушно борються з агресивними формами раку. Як пише президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк у своєму блозі:   "Саме завдяки міській програмі "Здоров’я киян" тяжкохворі мешканці столиці отримували інноваційні ліки безкоштовно. Саме ці препарати — алектиніб, пембролізумаб, олапаріб, пертузумаб, цетуксимаб — продовжували життя, зменшували біль, дарували надію. І це не пафос — це факти".

Проблема полягає в тому, що після того, як місцева влада через бюрократичні ускладнення була позбавлена можливості фінансувати закупівлю ліків, Київ перерозподілів ці кошти на інші видатки. І це було цілком логічно. Але зараз,коли ці перешкоди усунуто, є нагальна потреба відновити закупівлі ліків, які вкрай потрібні для онкохворих киян. Тому Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу  відновити закупівлю інноваційних ліків, наголошуючи, що лише завдяки цьому рішенню "можливо забезпечити подальше лікування та дати людям шанс на життя".

ВАЖЛИВЕ

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

ОСТАННЄ

Академія медицини грудного вигодовування закликає обмежити маркетинг виробників замінників грудного молока на медконференціях

Мінсоцполітики готує комплексне бачення для перезавантаження системи протезування

Кабмін планує запустити гранти для виробників біонічних протезів

Обмеження постачання ліків одному дистриб’ютору на рівні 20% не вплине на наявність препаратів у великих аптечних мережах – експерт

Обмеження відпуску ліків одному дистриб’ютору у межах 20% юридично вразливе і несе логістичні ризики – "Санофі"

Виробники та імпортери задекларували в Нацкаталозі ціни на 2,7 тис. препаратів

Саудівська Аравія запустила 5-й пакет допомоги із протезування українців у Польщі на $3,5 млн

Кабмін обмежив постачання ліків одному дистриб'ютору для запобігання монополізації фармринку

Кабмін спростив вимоги до роботи аптек у сільській місцевості та на прифронтових територіях

Львівські лікарі провели унікальну операцію ALPPS на печінці 10-місячному малюку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА