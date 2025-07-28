Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу відновити закупівлю інноваційних ліків для онкохворих киян, йдеться у листі, що спрямований до міського голови Києва Віталія Кличка та директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург, що є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Закупівля стала можливою після того, як Уряд вніс зміни до своєї постанови "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення", а київська влада відновила дію міської програми "Здоров’я киян" в частині закупівель інноваційних ліків.

Проте поки і вже понад рік без допомоги залишаються кияни, які відчайдушно борються з агресивними формами раку. Як пише президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк у своєму блозі: "Саме завдяки міській програмі "Здоров’я киян" тяжкохворі мешканці столиці отримували інноваційні ліки безкоштовно. Саме ці препарати — алектиніб, пембролізумаб, олапаріб, пертузумаб, цетуксимаб — продовжували життя, зменшували біль, дарували надію. І це не пафос — це факти".

Проблема полягає в тому, що після того, як місцева влада через бюрократичні ускладнення була позбавлена можливості фінансувати закупівлю ліків, Київ перерозподілів ці кошти на інші видатки. І це було цілком логічно. Але зараз,коли ці перешкоди усунуто, є нагальна потреба відновити закупівлі ліків, які вкрай потрібні для онкохворих киян. Тому Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу відновити закупівлю інноваційних ліків, наголошуючи, що лише завдяки цьому рішенню "можливо забезпечити подальше лікування та дати людям шанс на життя".