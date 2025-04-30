Інтерфакс-Україна
Медицина
18:33 30.04.2025

Novartis купує Regulus Therapeutics, сума угоди може становити $1,7 млрд

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Швейцарська фармацевтична компанія Novartis AG повідомила, що купує американську Regulus Therapeutics, яка спеціалізується на розробці терапевтичних засобів на основі мікроРНК.

Угода складається з авансу в розмірі $0,8 млрд з можливою додатковою виплатою $0,9 млрд, якщо Regulus отримає схвалення регулятора на препарат farabursen.

Очікується, що угоду буде закрито в другому півріччі після отримання схвалення з боку регулюючих органів і виконання інших умов.

Котирування акцій Novartis знизилися на 0,7% за підсумками торгів у середу. Ціна паперів Regulus злетіла на 132% під час сесії на біржі Nasdaq, ринкова вартість компанії становить близько $223 млн.

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