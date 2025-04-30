МОЗ розглядає можливість створення державних аптек в лікарнях

МОЗ презентувало ініціативу, яка може кардинально змінити “аптечний ландшафт” на користь вразливих категорій населення. Мова йде про створення аптек у структурі медичних закладів із мінімальними націнками на ліки.

Презентація відбулася під час робочої наради керівників департаментів охорони здоров’я обласних адміністрацій за участі міністра Віктора Ляшка, повідомляє The Pharma Media.

В рамках послідовної стратегії з підвищення доступності препаратів для українців Міністерство запропонувало принципово новий формат роботи аптек, які розташовані на території лікарень та поліклінік – а саме, безпосередньо як підрозділи державних і комунальних медичних установ. На відміну від класичної моделі оренди площі, ці аптеки належатимуть самим лікарням і зможуть реалізовувати ліки з мінімальною торговельною націнкою.

За словами заступника голови Держлікслужби Геннадія Вовка, для запуску такої моделі потрібно внести зміни до установчих документів лікарень.

«Найпершим кроком є внесення змін до статуту медичного закладу, що потребує ухвалення рішенням обласної або місцевої ради», – пояснив Вовк.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав «активно залучати місцеві органи влади до цього процесу», наголосивши на важливості децентралізованої підтримки реформи.

Окремо під час зустрічі йшлося про розвиток амбулаторної реабілітації. За планом МОЗ, відповідні відділення для ветеранів повинні з’явитися в кожній громаді, де є медичний заклад. Це дозволить інтегрувати відновлення здоров’я в локальний рівень медичної допомоги та зменшити навантаження на великі реабілітаційні центри.

Нагадаємо, на початку цього року Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про необхідність боротьби з монополізацією фармацевтичного ринку та забезпечення прозорості ціноутворення на ліки. Після затвердження цього рішення Президентом Володимиром Зеленським було запроваджено граничні націнки на понад 100 найпопулярніших препаратів, а також заборону на маркетингові контракти між виробниками та аптечними мережами з метою знизити ціну на ліки для кінцевого споживача. Над реформою ведуть спільну роботу представники МОЗ, фармвиробників, громадських організацій та ринкових дистриб’юторів.