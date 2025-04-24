ДП "Електронне здоров’я" запустило реєстри дезінфекційних засобів та харчових добавок на платформі "Дія. Engine"

ДП "Електронне здоров’я" запустило на платформі "Дія. Engine" реєстр дезінфекційних засобів та реєстр харчових добавок.

Як повідомляє держпідприємство в пресрелізі, крім того, на цій платформі "Електронне здоров’я" адмініструє Єдиний веб-портал вакансій у сфері охорони здоров’я, е-систему з рейтингового розподілу в інтернатуру, реєстри системи е-Кров, Державний реєстр медвиробів та Ендопротезування.

Окрім реєстрів, які функціонують на Дія.Engine, ДП "Електронне здоров’я" також адмініструє електронну систему безперервного професійного розвитку (ЕС БПР), ЕКОПФО, а також найближчим часом планує адмініструвати Ліцензійний реєстр з медпрактики і Систему електронної нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію.

Платформа Дія.Engine — це інноваційне рішення, розроблене Міністерством цифрової трансформації України, завдяки якому міністерства й державні органи можуть створювати реєстри та керувати ними. Наразі уже 20 міністерств та центральних органів виконавчої влади використовують платформу Дія.Engine для створення більш ніж 50 реєстрів і понад 100 державних послуг.

ДП "Електронне здоров'я" – державна ІТ-компанія, яка займається створенням та супроводом національних цифрових продуктів у сфері eHealth. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства є розробка та адміністрування національних систем та реєстрів у сфері охорони здоров'я.