Інтерфакс-Україна
Медицина
17:25 24.04.2025

ДП "Електронне здоров’я" запустило реєстри дезінфекційних засобів та харчових добавок на платформі "Дія. Engine"

1 хв читати

ДП "Електронне здоров’я" запустило на платформі "Дія. Engine" реєстр дезінфекційних засобів та реєстр харчових добавок.

Як повідомляє держпідприємство в пресрелізі, крім того, на цій платформі "Електронне здоров’я" адмініструє Єдиний веб-портал вакансій у сфері охорони здоров’я, е-систему з рейтингового розподілу в інтернатуру, реєстри системи е-Кров, Державний реєстр медвиробів та Ендопротезування.

Окрім реєстрів, які функціонують на Дія.Engine, ДП "Електронне здоров’я" також адмініструє електронну систему безперервного професійного розвитку (ЕС БПР), ЕКОПФО, а також найближчим часом планує адмініструвати Ліцензійний реєстр з медпрактики і Систему електронної нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію.

Платформа Дія.Engine — це інноваційне рішення, розроблене Міністерством цифрової трансформації України, завдяки якому міністерства й державні органи можуть створювати реєстри та керувати ними. Наразі уже 20 міністерств та центральних органів виконавчої влади використовують платформу Дія.Engine для створення більш ніж 50 реєстрів і понад 100 державних послуг.

ДП "Електронне здоров'я" – державна ІТ-компанія, яка займається створенням та супроводом національних цифрових продуктів у сфері eHealth. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства є розробка та адміністрування національних систем та реєстрів у сфері охорони здоров'я.

ВАЖЛИВЕ

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

ОСТАННЄ

Медцентр мережі "Добробут" зазнав незначних пошкоджень від нічної ракетної атаки, надає безоплатну допомогу постраждалим

Затримка з боку постачальника реєстрації закуплених "МЗУ" ще незареєстрованих ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

Послугою безоплатного зубопротезування і стоматдопомоги з початку року скористалися понад 25 тис. захисників

НСЗУ перевірити забезпечення ліками пацієнток з раком молочної залози в 7 лікарнях

Шмигаль: Цього року бюджет на медицину збільшено на понад 13,5 млрд грн

Суттєве зниження цін на 300 найменувань лікарських засобів спостерігається з кінця лютого – МОЗ

НСЗУ перевірить використання КТ у державних та комунальних клініках

Хірурги з Канади та США в ході 5-ї місії Face the Future Ukraine реконструювали обличчя 26 пораненим українцям

Розпочаті до внесення в Нацкаталог ліків закупівлі будуть завершуватися за старими правилами

МОЗ ініціює перевірки, щоб виявити аптеки без дипломованих фармацевтів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА