Українські виробники ліків готові вказувати відпускні ціни на упаковках - Петро Багрій

Українські виробники лікарських засобів готові відкрито демонструвати відпускну ціну на свої препарати для споживачів, зокрема, вказуючи її безпосередньо на упаковках, заявив голова Асоціації «Виробники ліків України» Петро Багрій у понеділок, наголосивши, що для цього необхідне відповідне рішення на рівні держави.

“Ми можемо запропонувати прозору, чесну і зрозумілу модель формування ціни на ліки, яка складатиметься всього з трьох факторів: відпускна ціна виробника, націнка оптового покупця і націнка аптечної мережі. Усі інші складові — маркетингові платежі та інші “сірі” інструменти, що спотворюють реальну ціну, — потрібно усунути. Зі свого боку виробники готові зробити максимум для того, щоб їхня складова у кінцевій ціні була прозорою і зрозумілою для всіх. Один із варіантів, що розглядаються - вказувати відпускні ціни на упаковках ліків. Але для цього, звісно, потрібні відповідні законодавчі зміни”, - зазначив Петро Багрій.

За його словами, впровадження прозорої моделі ціноутворення дозволить зробити ринок лікарських засобів по-справжньому конкурентним, чесним і вигідним для всіх учасників — виробників, дистриб’юторів, аптек і, найголовніше, для пацієнтів.

“Я переконаний, що робоча група при Міністерстві охорони здоров’я, Офіс Президента України, напрацюють необхідний комплекс рішень, що стануть основою для тривалої, ефективної та стабільної роботи вітчизняної фармацевтичної галузі. Цей сектор потребує глибокої реформи, і ми готові долучитися до рішень, які відкриють нову сторінку в його розвитку”, — підсумував голова Асоціації.

На переконання Петра Багрія, виробники якнайбільше зацікавлені у прозорості ціноутворення. “Сталий, прогнозований ринок - це те, що найбільше турбує виробників, які інвестують у наукові дослідження, у новітні технології, які постійно працюють над покращенням якості своєї продукції. Це величезні інвестиції у здоров’я українців, найбільш ефективний коефіцієнт корисної дії яких залежить саме від прозорості ринкової моделі”, - додав голова Асоціації.

Ціни на 100 лікарських засобів українського виробництва знизилась на 30% з 1 березня 2025 року. Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони на підставі декларації, поданої виробниками, дистриб'юторами та аптечними мережами. Серед іншого, було також заборонено “маркетингові платежі” аптекам від виробників.

Практика “маркетингових платежів”, розповсюджена на українському ринку до 1 березня, передбачала плату виробниками аптечним мережам за те, щоб ліки потрапили у продаж, розміщувалися на видному місці та рекомендувалися провізорами. Ці приховані витрати значно підвищували кінцеву ціну ліків для споживачів.