Інвестиції

11:05 26.03.2024

ЄБРР розгляне можливість спільного інвестування з UDF у майбутньому

1 хв читати
ЄБРР розгляне можливість спільного інвестування з UDF у майбутньому

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) на сьогодні не планує інвестувати у Фонд розвитку України (UDF), який створює український уряд у співпраці з BlackRock і JP Morgan, проте надалі розгляне можливість спільного інвестування з ним.

"Наразі ЄБРР не планує інвестувати у Фонд (розвитку України - ІФ-У), але в майбутньому ми розглянемо можливість спільного інвестування з UDF на індивідуальній основі", - повідомив представник ЄБРР у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма зазначав, що запуск UDF заплановано в першій половині цього року, ймовірно, до Ukraine Recovery Conference-2024, яка відбудеться 11-12 червня в Берліні.

Агентство Bloomberg днями уточнило, що UDF буде зареєстровано в Люксембурзі. Посилаючись на слова віцеголови правління BlackRock Inc. Філіпа Гільдебранда, агентство поінформувало, що на першому етапі фонд має намір залучити щонайменше $500 млн від країн, банків розвитку та інших постачальників грантів, а також $2 млрд - від приватних інвесторів.

 

Теги: #інвестиції #єбрр #udf

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:55 20.03.2024
Міжнародні інвестиції в Україну зросли до $1,2 млрд у 2023 році

Міжнародні інвестиції в Україну зросли до $1,2 млрд у 2023 році

18:26 19.03.2024
"Хуавей Україна" провела форум про інвестиції, технології та законодавство в галузі зберігання енергії

"Хуавей Україна" провела форум про інвестиції, технології та законодавство в галузі зберігання енергії

17:03 18.03.2024
Українці заробили $850 млн на інвестиціях у криптоактиви за 2023 р. - Chainalysis

Українці заробили $850 млн на інвестиціях у криптоактиви за 2023 р. - Chainalysis

12:32 14.03.2024
ЄБРР надає $25 млн кредит на торговельне фінансування ПриватБанку

ЄБРР надає $25 млн кредит на торговельне фінансування ПриватБанку

12:39 08.03.2024
Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine

Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine

12:48 03.03.2024
Україна працює над запуском Агенції залучення інвестицій - перший віце-прем'єр

Україна працює над запуском Агенції залучення інвестицій - перший віце-прем'єр

18:41 29.02.2024
Частка інвестиційних угод на первинному ринку житла становить близько 15% - опитування девелоперів

Частка інвестиційних угод на первинному ринку житла становить близько 15% - опитування девелоперів

14:32 23.02.2024
"ДТЕК КЕМ" у 2024 р. інвестує в оновлення електромереж столиці понад 830 млн грн

"ДТЕК КЕМ" у 2024 р. інвестує в оновлення електромереж столиці понад 830 млн грн

20:04 22.02.2024
"ДТЕК Мережі" у 2024р планує інвестувати в електромережі трьох областей і Києва 4 млрд грн

"ДТЕК Мережі" у 2024р планує інвестувати в електромережі трьох областей і Києва 4 млрд грн

07:16 17.02.2024
"Київстар" у 2024 р. інвестує в енергонезалежність фіксованого інтернету 50-70 млн грн

"Київстар" у 2024 р. інвестує в енергонезалежність фіксованого інтернету 50-70 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українці заробили $850 млн на інвестиціях у криптоактиви за 2023 р. - Chainalysis

ЄС надасть Міжнародній фінансовій корпорації гарантії щодо інвестицій для України

Україна має перейти до плану Б через нульовий апетит приватних інвесторів у нинішній ситуації

Україна наростить інвестиції у виробництво порохів - Зеленський

Уряд має намір виділити близько 40 млрд грн на підтримку економічної активності, інвестицій та українських виробників у 2024 році - Шмигаль

ОСТАННЄ

Україна запускає механізм держпідтримки проєктів з великими інвестиціями - Свириденко

Інвестори зможуть одержати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла США створюють проєкт для сталого відновлення міст України

Компанія Univest інвестувала близько 300 млн грн у новий цех із випуску еко-упаковки в ІП "Фастіндастрі"

Київщина спільно з південнокорейськими інвесторами почала розробку Транспортної моделі регіону

OKKO інвестує 20-22 млн євро в energy storage потужністю 20 МВт

Голова UVCA Колодюк повідомив про відкриття EU Business hub у Брюсселі

Інвестгрупа SCM у 2023р. наростила капінвестиції та вкладення в модернізацію в Україні на 52%

Інвестиційні угоди становлять 10% у структурі продажу групи DIM

Фонд "Жнива Перемоги" надасть малим і середнім фермерам сільгосптехніку для проведення весняної посівної кампанії-2024

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА