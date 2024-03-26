ЄБРР розгляне можливість спільного інвестування з UDF у майбутньому

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) на сьогодні не планує інвестувати у Фонд розвитку України (UDF), який створює український уряд у співпраці з BlackRock і JP Morgan, проте надалі розгляне можливість спільного інвестування з ним.

"Наразі ЄБРР не планує інвестувати у Фонд (розвитку України - ІФ-У), але в майбутньому ми розглянемо можливість спільного інвестування з UDF на індивідуальній основі", - повідомив представник ЄБРР у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма зазначав, що запуск UDF заплановано в першій половині цього року, ймовірно, до Ukraine Recovery Conference-2024, яка відбудеться 11-12 червня в Берліні.

Агентство Bloomberg днями уточнило, що UDF буде зареєстровано в Люксембурзі. Посилаючись на слова віцеголови правління BlackRock Inc. Філіпа Гільдебранда, агентство поінформувало, що на першому етапі фонд має намір залучити щонайменше $500 млн від країн, банків розвитку та інших постачальників грантів, а також $2 млрд - від приватних інвесторів.