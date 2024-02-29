Інвестиції

18:41 29.02.2024

Частка інвестиційних угод на первинному ринку житла становить близько 15% - опитування девелоперів

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Частка інвестиційних угод на первинному ринку житла становить близько 15% - опитування девелоперів

Частка інвестиційних угод у структурі продажу на первинному ринку житла становить близько 15%, що більш ніж удвічі нижче довоєнного показника, випливає з опитування девелоперів, проведеного агентством "Інтерфакс-Україна".

"У різних класах житлової нерухомості доля інвестиційних квартир відрізняється. Середній показник таких угод складає близько 15%. З початком минулого року доля квартир під івестиції практично не змінилася, тоді як у порівнянні з довоєнним періодом знизилася у два рази", - повідомили агентству в компанії KAN Development.

За її даними, портрет інвестора суттєво не змінився, проте серед клієнтів стало більше покупців із регіонів, а також охочих придбати багатокімнатні, сімейні квартири.

Як повідомив девелопер Alliance Novobud, частка інвестиційних угод у структурі його продажу на сьогодні становить у середньому 15%, тоді як до повномасштабного вторгнення показник становив 20-25% у Броварах і 30-40% у Києві.

За словами СМО Alliance Novobud Ірини Міхальової, є високий попит або на готові будинки, або на високій стадії готовності, проте зростає інтерес і до інвестування на стадії котловану через зростаючий дефіцит готових квартир.

"Портрет покупця практично не змінився. Найчастіше це люди, приватні інвестори, які займаються орендним бізнесом, або планують продати нерухомість за переуступкою. Сюди ж додалися і юридичні особи, які скуповують квартири гуртом з метою подальшого перепродажу після проведення ремонту. Вони покладають великі надії на попит від покупців за програмами "єОселя" та "єВідновлення", - зазначила експерт.

У компанії "Ковальська Нерухомість" також відзначили помірне відновлення інвестиційного попиту. За словами директора компанії Ігоря Суботенка, на сьогодні частка таких угод сягає 20% у класі "комфорт".

"Квартири купують для збереження коштів і додаткової маржинальності "старт-фініш будівництва", адже вартість кожного нового проєкту стає вищою", - пояснив він.

За словами експерта, інвестори цікавляться квартирами для сімей із чотирьох і більше осіб: зонованими однокімнатними квартирами до 60 кв. м, дво- і трикімнатними до 110 кв. м.

Частка інвестиційного попиту в структурі продажу будкомпанії "Інтергал-Буд" на сьогодні становить 10-15%, тоді як минулого року показник становив 5-10%, а до повномасштабного вторгнення - 40% і більше. Водночас дещо змінився і портрет інвестора.

"До повномасштабного вторгнення ми фіксували чималий інтерес до інвестицій в первинку серед власників бізнесу, представників IT-галузі. У 2021 році з метою заробітку житло купували молоді люди, 28-30 років. Тепер це люди 40+, серед них майже немає представників технологічних та креативних галузей, проте чимало найманих працівників, держслужбовців", - розповіла комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

За її словами, серед інвесторів також зросла частка переселенців, які вкладають залишки накопичень у квадратні метри з метою заробітку після придбання нерухомості для проживання.

Як повідомила директорка з маркетингу групи компаній DIM Дарія Бедя, клієнти девелопера переважно купують житло для себе, проте вже близько 10% угод мають інвестиційний характер. При цьому більшість інвесторів - професійні, які раніше вже мали нерухомість у своєму портфелі.

Найбільший попит у класі "комфорт+" мають однокімнатні квартири, при цьому запитувана площа знизилася в середньому на 15 кв. м.

Група також розглядає введення у свої проєкти формату дохідного житла-апартаментів під управлінням професійного оператора.

"Це окремий продукт, який зараз активно розробляємо. У двох наших проєктах у межах житлової забудови запроєктовано апартаменти з готельним сервісом. Серед доданої вартості: найкращий сервіс для власників від відомих операторів, можливість зручно розмістити родичів, друзів у своєму домі, не порушуючи власної приватності, розвинена внутрішня інфраструктура, адже апарти стають центром тяжіння для додаткових сервісів: спа, ресторан, коворкінг, дитячі зони тощо", - пояснила Бедя.

За словами СЕО девелопера Avalon Романа Давимуки, забудовники активно розвивають додаткові послуги для інвестиційного житла.

"Інвестують в основному зараз в довгу – якщо в квартиру, то зробити ремонт і потім отримувати дохід з оренди. Ми віримо, що за спецальніми цілісними послугами від девелопера, зокрема ремонтами, – майбутнє продукту, ринок буде розвиватись в повністю готові помешкання", - вважає він.

Так, послугу проведення ремонтних робіт під ключ розглядають у "Ковальській Нерухомість". Очікується, що собівартість ремонту становитиме $400/кв. м. Послугу заплановано запустити вже в новій черзі ЖК "Русанівська гавань", зазначив директор компанії.

Як повідомили у пресслужбі KAN Development, девелопер запустив сервіс KAN Market, що дає змогу клієнтам продати або здати в оренду свою нерухомість і управляти повним циклом.

Зі свого боку, Alliance Novobud вивчає різні формати додаткових послуг для інвестиційного житла, зокрема, управління як квартирами, так і паркувальними місцями.

"Розглядаємо залучення сторонніх партнерів для реалізації колаборації, а також внутрішньої керуючої компанії", - зазначила Міхальова.

Теги: #інвестиції #житло #угоди #девелопери

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