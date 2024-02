Голова UVCA Колодюк повідомив про відкриття EU Business hub у Брюсселі

EU Business Hub, що включає інвестиційну платформу для просування проєктів і кооперації між українськими та європейськими бізнесами, бізнес-клуб і акселераційну програму Seven Camp, відкрито в лютому в столиці Бельгії Брюсселі, повідомив голова наглядової ради Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA) і керуючий партнер AVentures Capital Андрій Колодюк.

"У рамках EU Business Hub запрацює бельгійсько-український акселератор, сфокусований на штучний інтелект/технології подвійного призначення, який ми робимо разом із бельгійцями, його підтримано UVCA. Інвесторами виступаю я, бельгійський товариш", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Брюссель обрано не випадково, оскільки він є центром структур ЄС і НАТО, однак завдання полягає у створенні зв'язків і розширенні співробітництва між Україною та Європою на рівні підприємців, один із фокусів - технології подвійного призначення.

На фейсбук-сторінці Колодюк зазначив, що Seven Camp - акселераційна програма для стартапів у галузях AI, FinTech, Smart City, IT і Dual Use technologies - технологій, які можуть бути використані і для цивільних, і для військових потреб, зокрема для дронів.

Він уточнив, що тривалість програми - три місяці, а головними фокусами є бізнес девелопмент: створення можливостей пошуку клієнтів і партнерів, залучення фінансування, освітня програма з маркетингової та продуктової стратегії, і технологічне напрацювання та вдосконалення MVP проєктів.

За словами очільника UVCA, програма є скоординованою ініціативою українських підприємців, інвесторів та європейських партнерів, що об'єднує багатьох європейських гравців сфери AI, щоб надати учасникам понад EUR500 тис. публічного та приватного фінансування та бонусів від партнерських SaaS.

Щодо інвестиційної платформи, яка входить до EU Business Hub, то, як зазначив керуючий партнер AVentures Capital, її створено в партнерстві з UVCA, а головною її метою є просування проєктів українських підприємців і залучення ресурсів для їхньої реалізації через створення спільних підприємств і пошук партнерів та інвесторів.

Розповідаючи про підсумки роботи UVCA у 2023 році, Колодюк наголосив, що до асоціації долучилися дев'ять нових інвесторів, і тепер вона налічує 52 члени.

"Вони приєднуються, щоб інвестувати разом із компаніями, які продовжують інвестувати під час війни. Головний наратив, який просуває наша асоціація, - жоден член асоціації не зупинив інвестицію", - заявив голова наглядової ради UVCA.

Як позитивний приклад він навів заявлену в січні цього року інвестицію фонду під управлінням Horizon Capital в українську Viseven Group - одну з провідних у світі у сфері маркетингових технологій, фармацевтики та біологічних наук.

Колодюк уточнив, що АVentures був першим інвестором у цю компанію 2019 року, вклавши відтоді в неї понад $1 млн.

"Ми дуже раді, що компанія виросла. Компанія виросла зазвичай багаторазово. Не можу сказати конкретно, тому що потрібно дивитися на цифру, але я знаю, що штат зріс майже під 700 осіб - тобто дуже велика, потужна компанія", - зазначив він, зауваживши, що АVentures продовжує залишатися серед її співвласників.

Згідно з інформацією на сайті UVCA, доходи Viseven Group з 2019 року збільшилися більш ніж утричі.