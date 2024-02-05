VEON розпочав реалізацію інвестзобов'язань на $600 млн із відновлення України з планами збільшити їх до $1 млрд за п'ять років

Материнська компанія найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар" - VEON Group розпочала реалізацію інвестиційних зобов'язань із відновлення України на $600 млн, повідомила пресслужба VEON у понеділок.

"Глобальний цифровий оператор, що надає конвергентний зв'язок і онлайн-послуги VEON, та його дочірня компанія "Київстар" оголошують про те, що вони офіційно розпочали реалізацію інвестиційних зобов'язань із відновлення України на суму $600 млн, про які було оголошено в червні 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Інвестиції буде освоєно протягом трьох років, із 2024-го до 2026 року.

Повідомляють, що капітальні інвестиції "Київстару" у 2023 році становили $174 млн. Водночас обсяг майбутніх інвестиційних зобов'язань із $600 млн у трирічний період може бути збільшено до $1 млрд у п'ятирічній перспективі, якщо дадуть змогу ринкові умови, запевнили у VEON.

Зазначається, що інвестиційні зобов'язання VEON стали предметом візиту до Києва високопоставленої делегації, у складі якої ексдержсекретар США Майк Помпео, нещодавно обраний незалежним членом наглядової ради "Київстару", уперше після призначення на цю посаду відвідав Київ.

Згідно з пресрелізом, він разом зі співзасновником VEON Оггі Фабелою та генеральним директором VEON Group, головою наглядової ради "Київстару" Кааном Терзіоглу під час візиту до Києва провели зустрічі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, послом США в Україні Бріджит Брінк, заступником глави місії Королівства Нідерландів Есселієн ван Ертен.

"Я дуже радий повернутися до Києва, тепер уже як член сім'ї VEON і член наглядової ради "Київстар". Україна має виграти цю війну, і на полі бою, і в економічному плані. Приватний сектор, особливо міжнародні інвестори, мають відіграти вирішальну роль у забезпеченні цієї перемоги, і я вірю, що всі зацікавлені сторони це розуміють і цінують. Мене надихає неймовірна відданість VEON і "Київстару", а також інших компаній приватного сектору, які продовжують служити українцям із відданістю та завзятістю", - наведено в повідомленні слова Майка Помпео.

Зі свого боку Терзіоглу подякував за підтримку в процесі виходу з Росії міжнародних інвесторів, який завершився в жовтні 2023 року, а також за фокус на інвестиціях в Україну, включно із зобов'язаннями $600 млн із поточного року.

Президент "Київстару" Олександр Комаров зазначив, що з початком реалізації зазначених інвестиційних зобов'язань цей рік знаменує собою початок амбітного шляху для "Київстару".

"Завдяки підтримці нашої материнської компанії VEON, керівництву Ради директорів "Київстару", яка стала сильнішою, ніж будь-коли, завдяки секретареві Помпео, непохитній відданості нашої команди з 4 тис. осіб і незмінній вдячності наших 24 мільйонів клієнтів "Київстар" є прикладом компанії, що приймає виклик відбудови України сьогодні, долаючи всі труднощі та ніколи не втрачаючи фокуса", - наводить його слова пресслужба компанії.

Раніше повідомлялося, що Помпео минулого четверга зустрівся в Києві з колективом "Київстару" на запрошення керівництва компанії та СЕО VEON Group.

Телекомунікаційному холдингу VEON зі штаб-квартирою в Амстердамі (Нідерланди) належить 100% "Київстар", найбільшого оператора зв'язку в Україні, який обслуговує 24 млн клієнтів, надаючи мобільний і фіксований зв'язок, цифрові послуги. Оператори, що входять до групи VEON, обслуговують 160 млн клієнтів у Пакистані, Україні, Бангладеш, Казахстані, Узбекистані та Киргизстані - шести ринків із більше ніж 510 млн користувачів. Акції VEON котируються на біржах Nasdaq і Euronext Amsterdam.

Джерело: https://www.veon.com/newsroom/press-releases/veon-and-kyivstar-set-in-motion-their-600m-usd-investment-plan-with-kyiv-visit-mike-pompeo-joins-the-delegation