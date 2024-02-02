Інвестиції

16:49 02.02.2024

Бізнес, готовий інвестувати понад EUR12 млн, отримає податкові пільги, регуляторні послаблення та підтримку реалізації проєкту - Шмигаль

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Бізнес, готовий інвестувати понад EUR12 млн, отримає податкові пільги, регуляторні послаблення та підтримку реалізації проєкту - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що український та іноземний бізнес, який готовий інвестувати понад EUR12 млн, отримає податкові пільги, регуляторні послаблення і підтримку на рівні реалізації проєкту.

"Власне, одне з ключових завдань в економічній сфері на цей рік - збільшення іноземних інвестицій в Україну. Для цього працюємо з партнерами. Для цього було запущено страхування воєнних ризиків. Постійно покращуємо умови для інвестиційних проєктів. Сьогодні ухвалимо постанову, що поліпшує механізм державної підтримки великих інвестиційних проєктів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, український та іноземний бізнес, готовий інвестувати понад EUR12 млн і створювати нові робочі місця, отримає максимальну підтримку та спеціальні умови, зокрема податкові пільги, регуляторні послаблення, підтримку на рівні реалізації проєкту.

"Сьогоднішня постанова стосується нового підходу до підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту. Ми прибираємо і спрощуємо низку положень, включно з необхідністю економічного аналізу, переглядом соціальної оцінки проєктів, а також послаблюємо вимоги фінансової спроможності заявника", - повідомив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що всі ці рішення мають одну мету - запустити більше інвестиційних проєктів, які створять більше робочих місць і посилять громади й економіку.

Теги: #інвестиції #пільги #бізнес

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