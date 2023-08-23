Інвестиції

15:54 23.08.2023

Великі міжнародні компанії готові інвестувати у звільнений Крим - Зеленський

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Великі міжнародні компанії готові інвестувати у звільнений Крим - Зеленський

Великі міжнародні компанії готові зайти в Крим після його деокупації, сказав у середу в Києві президент України Володимир Зеленський, відкриваючи 3-й саміт Кримської платформи.

"У нас уже є підтримка бізнесів міжнародного, національного, також локального українського рівня, які готові зайти в Крим і почати працювати відразу після деокупації. Це потужні бренди міжнародних готельних мереж, авіакомпанії, банківські бізнеси, технологічні й телекомунікаційні компанії, промислові компанії", - сказав він.

"Крим стане частиною глобальної економіки. І сьогодні ми робимо перший такий економічний крок. Ми підписуємо перший документ із компаніями, готовими прийти в Крим за України. Це відкритий документ, відкритий для приєднання будь-яких інших чесних бізнесів", - зазначив президент.

За його словами, готовність інвестувати в Крим виявили такі компанії, як SkyUp, JoinUp, Vodafone, Luxoft, SoftServe, Genesys, Sigma Software, Edem, "Окко", Lifeсell, Nokia, Hayat Ukraine, EPAM, FOZZY тощо.

Вони, сказав Зеленський, будуватимуть у Криму разом з іншими компаніями справжнє, нормальне, сучасне, вільне економічне життя.

Теги: #інвестиції #крим

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