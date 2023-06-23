Інвестиції

13:47 23.06.2023

Інвестор сплатив до держбюджету 373 млн грн за будівлі готелю "Ермітаж" у центрі Києва - ФДМ

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ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат" (ЖМК) бізнесмена Вадима Григор'єва сплатив до держбюджету 373 млн грн за придбані на приватизаційному аукціоні історичні будівлі готелю "Ермітаж" у Києві на вул. Богдана Хмельницького, 26, повідомляє пресслужба Фонду держмайна України.

Уточнюється, що до сплаченої суми входить переможна ставка на аукціоні - 311 млн грн і 62 млн грн ПДВ.

Продаж будинків (фасадний п'ятиповерховий будинок загальною площею 3165,8 кв. м. і будинок у дворі загальною площею 1963,3 кв. м.), на вулиці Богдана Хмельницького став найдорожчим аукціоном із моменту відновлення приватизації у вересні 2022 року.

Аукціон із продажу "Ермітажу" відбувся 25 травня. За історичну будівлю в центрі столиці змагалися 39 підприємців, а її вартість зросла з 21,2 млн грн стартової ціни до 311 млн після завершення торгів.

Переможець аукціону в місячний термін після реєстрації права власності на об'єкт приватизації зобов'язаний звернутися до відповідного органу культурної спадщини та укласти охоронний договір.

Опитані агентством "Інтерфакс-Україна" експерти оцінили необхідні стартові інвестиції в реставрацію будівель готелю "Ермітаж" від EUR8 млн до EUR10 млн.

Будинки побудовані в 1902-1904 роках за проєктом київського архітектора Андрія Фердінанда Краусса - автора багатьох будівель, зведених у столиці в той час. У зазначеному будинку розташовувався один із найкращих готелів міста "Ермітаж". Власником будинку був мільйонер і виробник цегли Яків Бернар. Торцева стіна в 1960-х була прикрашена мозаїчним панно "Українська пісня" авторства Степана Кириченка.

Зазначені споруди мають охоронний статус. Розпорядженням Київської міськдержадміністрації 1998 року їх було внесено до переліку пам'яток історії та культури місцевого значення.

Згідно з даними Opendatabot, ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат" (ПрАТ "ЖМК") зареєстровано 2003 року, розмір статутного капіталу 4,9 млн грн. Кінцевий бенефіціар - Вадим Григор'єв.

Наприкінці 2021 року ФГВФО продав на аукціоні "Прозорро.Продажі" головний офіс ВТБ Банку, розташований на перетині вул. Пушкінської та бул. Т. Шевченка в центрі Києва, ПрАТ "Діпробудмашина" бізнесмена Вадима Григор'єва за 294,3 млн грн.

Раніше Григор'єв уже придбав частину активів ВТБ Банку: бізнес-центр "Інком" за 390 млн грн і офісний центр (Київ, бул. Вацлава Гавела, 6,) за 351 млн грн, а також київський бізнес-центр "Ренесанс" у Альфа-Банку.

Григор'єв також є власником групи компаній Merx після викупу частки Валерія Хорошковського в 2004 році.

Теги: #приватизация #київ #готель

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