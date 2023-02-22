Glovo інвестує 5 млн грн у будівництво велопарковки в Києві

Сервіс кур'єрської доставки Glovo в рамках меморандуму з Київською міськрадою інвестує 5 млн грн у проєкт велопаркування в столиці на паркінгу біля метро, що охороняється, повідомила компанія у вівторок.

"Це не перший проєкт, який ми робимо з міськими адміністраціями, але найбільш масштабний. З огляду на специфіку нашої компанії нам важливо, щоб міська велоструктура розвивалася", - цитується в релізі генеральний директор Glovo в Україні Марина Павлюк.

Згідно з повідомленням, велопаркування планують збудувати на перетині Оболонського проспекту з проспектом Степана Бандери поблизу ст. м. "Почайна" в Оболонському районі. Місце вибрали з урахуванням великої кількості велосипедів та можливості безпечно дістатися ними згідно з Правилами дорожнього руху.

Крім того, Glovo повідомила про початок пілотного проєкту у Дарницькому районі Києва у співпраці з Дарницьким центром соціального захисту, коли соцпрацівники викликають кур'єрів служби для виконання соціальних доставок.

"Ми зрозуміли, що цей проєкт потрібен, тому він працюватиме на постійній основі у Дарницькому районі, а також масштабуватиметься в інших", – зазначила Павлюк.

Glovo – технологічна платформа для купівлі та доставки продуктів та інших предметів у межах міста. Компанія, заснована в Барселоні, сьогодні працює більш ніж у 1500 містах у 25 країнах світу на трьох континентах – Європі, Центральній Азії, Африці.

В Україні сервіс Glovo розпочав роботу у жовтні 2018 року і до війни був представлений у 39 містах. Наразі сервіс доступний у 35 містах.