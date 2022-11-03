Інвестиції в українську нерухомість варто розглядати не раніше весни 2023 р. - думка
Розглядати інвестиції в нерухомість в Україні варто не раніше весни 2023 року, вважає засновник та управляючий партнер компанії HUG's Ерік Найман.
"Чи час інвестувати в нерухомість? Я думаю, ще рано. Я б почекав до весни", - сказав Найман під час онлайн-зустрічі URE Club "Макроекономічна ситуація та стан комерційної нерухомості".
При цьому найвигіднішими напрямками для інвестицій експерт вважає житлову нерухомість у Києві та складську у найбільш безпечних регіонах країни.
Компанія HUG's спеціалізується на інвестиційному консалтингу. Загальний обсяг активів в управлінні компанії становить понад 600 млн грн.