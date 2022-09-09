Інвестиції

14:37 09.09.2022

Зеленський підписав закон про захист прав інвесторів у нове житло

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Зеленський підписав закон про захист прав інвесторів у нове житло

Президент України Володимир Зеленський 8 вересня підписав закон "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", покликаний захистити права інвесторів у нове житло.

"Тепер ринок первинної нерухомості стане прозорішим, а люди, які вкладають кошти у будівництво свого житла, більш захищеними - президент підписав розроблений та ухвалений нами законопроєкт №5091", - повідомила голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк.

Закон зобов'язує реєструвати кожну майбутню квартиру у багатоквартирному будинку як окремий об'єкт майнових прав у реєстрі Мін'юсту, зазначила нардеп. Крім того, забудовник не зможе продавати квартири без необхідних дозвільних документів та умов для добудови житла. У свою чергу інвестор має право розірвати невигідний для нього договір із забудовником.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт №5091 Верховна Рада ухвалила 15 серпня.

Теги: #закон #житло #інвестори #нерухомість

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