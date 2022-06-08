Ірландська Kingspan має намір вкласти EUR200 млн у створення будівельного технохабу в Україні

Ірландський виробник теплоізоляційних енергоефективних технологій Kingspan має намір інвестувати EUR200 млн у створення будівельного технологічного хабу в Україні.

"Ця інвестиція знаходиться на перехресті трьох криз: кліматичної кризи, кризи енергетичної безпеки та кризи, викликаної війною РФ проти України. Новий будівельний технологічний хаб, який ми плануємо створити, зробить позитивний внесок на всіх трьох фронтах: підтримує Україну, яка відбудовує свою економіку, задовольняє попит у Центральній та Східній Європі на енергоефективні будівлі та допомагає Європі зменшити залежність від імпорту нафти та газу", – наведено слова СЕО групи Kingspan Джина Мурта у пресрелізі Міністерства закордонних справ України.

За його словами, компанія розраховує негайно розпочати розробку проєкту. Передбачається, що хаб буде розміщено на заході України, його будівництво завершиться протягом п'яти років. Реалізація проєкту дасть змогу створити 600 нових робочих місць.

"Наша мета – не лише відновлення та відбудова зруйнованих російськими загарбниками об’єктів, але і створення сучасної інноваційної економіки з використанням провідного досвіду розвитку міст та застосування зелених технологій", – наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, схвалюючи рішення Kingspan інвестувати в Україну.

Компанія Kingspan створена в 1972 році, спеціалізується на виробництві будівельних рішень для захисних конструкцій (покрівля, стіни, фасади), а також захисних стін, холодильних дверей, високотехнологічного твердого уретану і твердої фенольної теплоізоляції для покрівель, стін, підлог і трубопроводів. Kingspan оперує 198 виробничими потужностями у всьому світі.

Як повідомлялося, у квітні Kingspan повідомив про завершення виходу із російського бізнесу. На Росію припадало менше ніж 1% світових операцій Kingspan. Компанія також пожертвувала $750 тис. UNICEF для створення п'яти центрів Blue Dot для допомоги біженцям на українському кордоні.