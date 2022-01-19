Фонди Хмельницького та Кривецького під управлінням "Юніт Кепітал Менеджмент" випускають акції майже на 1 млрд грн

АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд (ЗНВКІФ) "Юф'юче Венчерз" підприємця Василя Хмельницького та ЗНВКІФ "Хай-тех парк інвестмент" ексдепутата Ігоря Кривецького 13 січня зареєстрували в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) випуски акцій по 492,5 млн грн.

"Радує, що бізнес працює з інструментами фондового ринку. Для мене показово, що за допомогою спільних інвестицій, наприклад, фінансуватиметься будівництво нового ІТ-хабу на Західній Україні. Це про сучасні рішення цивілізованого світу", – прокоментував ці рішення член НКЦПФР Юрій Бойко на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив, що обидва фонди восени 2020 року зареєстрували випуски акцій задля формування початкового статутного капіталу по 7,5 млн грн.

Відповідно до звітності, в обох створених на термін 30 років ЗНВКІФ на кінець вересня минулого року інвестицій не було. Пріоритетними напрямами їхньої інвестдіяльності значаться будівництво, відновлювана енергетика, освітні проєкти та індустріальні парки.

UFuture – холдингова компанія, яка об'єднує бізнес- та соціальні проєкти Хмельницького. Має диверсифікований портфель активів у сфері нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється в $550 млн. Загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, перевищує $1 млрд.

UFuture також розвиває нові бізнес-проєкти, серед яких інноваційні парки UNIT.City у Києві та Харкові, LvivTech.City у Львові.

Хмельницький спільно з дружиною Кривецького – Ольгою Філатовою-Кривецькою, згідно з держреєстром, у рівних частках є бенефіціарами ТОВ "Індастріал Парк Менеджмент" – керуючої компанії індустріального парку "Біла Церква" (входить до UFuture).

У повідомленні АМКУ у жовтні 2021 року зазначалося, що серед активів, що входять до групи Zitelone Кривецьких, – оренда та експлуатація власного або орендованого нерухомого майна в Києві, Львові та Львівській області, медпослуги, діяльність готелів, обслуговування напоями, купівля та продаж власного нерухомого майна, організація та будівництво житлових та нежитлових будівель, інвестдіяльність, виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів; змішане сільське господарство.