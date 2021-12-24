КМДА залучить інвестора для створення центру пляжного волейболу на о. Долобецький

Київська міськдержадміністрація планує залучити інвестора для створення центру пляжного волейболу та водних видів спорту на о. Долобецький у Києві.

Як повідомила прес-служба КМДА, про це йдеться в розпорядженні №2660 від 17 грудня.

Згідно з ним, замовником проекту є комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району, а КП "Київське інвестиційне агентство" визначено замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу.

За даними КМДА, реалізація проекту не передбачає капітального будівництва, а лише встановлення збірних конструкцій без фундаменту. Проект передбачає створення центру пляжного волейболу, футболу та інших видів спорту, розміщення спортивного обладнання, благоустрій прибережних територій.