Інвестиції

15:46 24.12.2021

КМДА залучить інвестора для створення центру пляжного волейболу на о. Долобецький

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КМДА залучить інвестора для створення центру пляжного волейболу на о. Долобецький

Київська міськдержадміністрація планує залучити інвестора для створення центру пляжного волейболу та водних видів спорту на о. Долобецький у Києві.

Як повідомила прес-служба КМДА, про це йдеться в розпорядженні №2660 від 17 грудня.

Згідно з ним, замовником проекту є комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району, а КП "Київське інвестиційне агентство" визначено замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу.

За даними КМДА, реалізація проекту не передбачає капітального будівництва, а лише встановлення збірних конструкцій без фундаменту. Проект передбачає створення центру пляжного волейболу, футболу та інших видів спорту, розміщення спортивного обладнання, благоустрій прибережних територій.

Теги: #інвестор #долобецкий_остров #волейбол
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