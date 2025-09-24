Інтерфакс-Україна
Інвестиції
13:06 24.09.2025

Американсько-український інвестфонд націлений на пошук коінвесторів та статус маркетмейкера ринку – член ради

Американсько-український інвестфонд націлений на пошук коінвесторів та статус маркетмейкера ринку – член ради

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови із seed-капіталом $150 млн готовий виступати міноритарним інвестором у видобувних проєктах з іншими коінвесторами та ставить за мету бути маркетмейкером ринку, заявив член керівної ради фонду, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін.

“Завдання і концепція, за якою ми будемо працювати, - це те, що за рахунок цього seed-капіталу можна, можливо, зайти на міноритарні частки в цікавих для фонду проєктах. Але головне завдання – це те, що фонд є де-факто маркетмейкером”, – сказав він на першому міжнародному форумі Національної асоціації добувної промисловості України United by Mining в Києві у середу.

“Ми будуємо систему таким чином, що фонд буде маркетмейкером на ринку критичної сировини, що фонд буде маркетмейкером гірничовидобувної галузі, і фонд може на рахунок свого seed-капіталу залучати коінвесторів. Фонд хоче бачити стратегічних партнерів”, – наголосив Перелигін, який виступав онлайн з США.

За його словами, на кожен долар еквіті, який фонд буде інвестувати в цікавий для нього проєкт, він намагатиметься залучати 2-4 долари додатково коінвесторів.

“Ми вбачаємо фонд як інструмент для того, щоб просувати, по-перше, уявлення довгострокового капіталу на ринку. Друге – це (…) інструмент, який дає додаткові умови і додаткову стабільність для інших інвесторів, в тому числі великих стратегічних інвесторів з іноземних юрисдикцій, які до цього не хотіли інвестувати в Україну. І третє – ми говоримо про те, що фонд може забезпечити стабільність у реалізації продукції”, – додав член керівної ради.

Він пояснив, що йдеться про довгострокові контракти, off-take контракти. За його словами, фонд за рахунок наданих йому інструментів може або сам бути покупцем продукції, або стати каналом для реалізації контрактів з великими споживачами критичної сировини.

Водночас Перелигін зазначив, що до затвердження інвестпротоколів фонду, яке очікується протягом двох місяців, він поки утримається від більших деталей того, в які проєкти та на яких умовах інвестуватиме фонд.

