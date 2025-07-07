Інтерфакс-Україна
Інвестиції
11:16 07.07.2025

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

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Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

 Інтерес міжнародного бізнесу до України існує, але через затягування війни інвестори побоюються вкладати гроші, хоча в таких секторах української економіки як оборонка, логістика, будівництво та система охорони здоров'я бізнес можна вести вже зараз, вважає виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко.

"Ми з іноземними компаніями (членами ЄБА – ІФ-У) вирішили, що треба закликати не чекати припинення вогню, бо потенційно ти можеш довго його чекати. Якщо ти реально розглядаєш Україну, тоді дивись, як тобі побудувати тут бізнес-модель так, щоб бути успішним вже зараз. Ми говоримо про такі сектори як оборонка, логістика, будівництво, система охорони здоров'я – актуальні для сьогоднішнього дня напрямки", – сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Дерев’янко зазначила, що міжнародна публічна допомога Україні надається, потрохи запускаються програми страхування воєнних ризиків, тож ті компанії, хто має доступ до цих коштів та програм, можуть швидше заходити в країну.

Водночас виконавча директорка ЄБА констатувала, що міжнародні приватні кошти "поки що сидять на паркані і чекають".

"Інтерес (міжнародних приватних інвесторів) є, але він поки що не транслюється в гроші. У нас є жарт всередині команди і в бізнесі, що часто за кордоном ти чуєш: "You have full support with zero budget", – зазначила Дерев’янко.

На її думку, важливо побудувати довіру з кожною з компаній, яку Україна хоче залучити, і в цьому контексті важлива комунікація між керівництвом і першими особами цих міжнародних компаній.

"Це також елемент економічної дипломатії, і ми можемо допомогти з цим. Якщо ми не згуртуємося всі разом – представники бізнесу і влади, – щоб залучати інвесторів зараз в Україну або готувати їх до заходу в Україну, буде дуже важко", – наголосила виконавча директорка Асоціації.

Вона підкреслила, що при побудові таких стосунків та довіри, дуже важливо відчувати відповідальність за свої дії, вміти чесно дивитися правді в очі, а не замилювати.

Дерев’янко нагадала, що після початку війни ЄБА зробила наголос на глобальний розвиток, бо український бізнес теж шукає можливість, як балансувати внутрішні ризики, що зросли, та розвиватися назовні. Для цього у 2022 році була зареєстрована у Швейцарії бізнес-одиниця Global Business for Ukraine, завданням якої є об’єднувати міжнародний бізнес навколо України.

"Ми в Global Business for Ukraine стараємося створити мережу іноземного бізнесу, якому потенційно може бути цікава Україна. Вони можуть або робити бізнес в Україні, як інвестори, або торгувати з Україною. Global Business for Ukraine також допомагає нашому українському бізнесу знаходити легший шлях до локального бізнесу в тій країні, яка їм цікава", – пояснила виконавча директорка ЄБА.

Дерев’янко уточнила, що разом з колегами виступає засновником Global Business for Ukraine, тоді як окремі представники правління ЄБА мають членство і у правлінні Global Business for Ukraine.

"Цей глобальний напрямок є дуже важливим на сьогоднішній момент, бо він розкриває і розширює рамки, дає розуміння, як в інших країнах побудований бізнес-ландшафт, хто ключові гравці, з ким треба тримати зв'язок. Ти розумієш, як вони думають, тому що кожна країна має свою специфіку і кожна країна має свій менталітет, і щоб інтегруватися в Європейський Союз, треба розуміти цей менталітет та спілкуватися однією мовою", – підкреслила вона.

ЄБА була створена у 1999 році, наразі об’єднує 916 членів та є однією з найбільших та найстарших бізнес-асоціацій України.

 

Теги: #деревянко_анна #єба

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