Інтерфакс-Україна
Інвестиції
12:54 08.05.2025

Україна надала США попередню інформацію щодо інвестпроєктів для Фонду відбудови, але перемовин ще не було, – Свириденко

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Україна надала США попередню інформацію щодо інвестпроєктів для Фонду відбудови, але перемовин ще не було, – Свириденко

Україна має достатньо багато інвестиційних проєктів як в напрямку видобування критичних матеріалів, нафти та газу, так і інфраструктурних, які можуть зацікавити Американсько-Український інвестиційний фонд з відбудови, але конкретних перемовин щодо них ще не проводилося, повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко на брифінгу в Києві у четвер.

"Попередньо ми давали інформацію нашій американській стороні для ознайомлення, але конкретних перемовин з приводу того, які будуть проєкти перші, які другі, що ми встигнемо в цьому році, таких обговорень допоки не було", – сказала вона.

Заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка, який очолював технічну переговорну групу, уточнив, що серед цих потенційних проєктів згадувався проєкт розробки нафтогазової ділянки на українському шельфі Чорного моря "Дельфін".

Свириденко підкреслила, що важливим є те, що проєкти пропонує українська сторона.

"Цікавість американців в тому, що вони перші отримують, по суті, інформацію про інвестиційні можливості, які є в сфері корисних копалин, нафти і газу", – зазначила перша віцепрем’єрка.

Водночас вона наголосила, що робота над проєктами – це вже наступний етап, бо наразі українська команда була повністю сфокусована на тому, щоб запустити цей Фонд. За її словами, з цієї ж причини уряд поки не може назвати прізвищ трьох людей, які представлятимуть Україну в раді цього Фонду. З боку США це будуть представники Мінфіну та Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (Development Finance Corporation, DFC).

Відповідаючи на питання про імплементаційні угоди між приватними суб'єктами – DFC та Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки, - які будуть укладені після ратифікації міжурядової угоди про створення Фонду, Качка зауважив, що вони лишаються з обмеженим доступом або конфіденційними.

"Але в цьому випадку в нас обидва партнери з державного сектору - і з американського боку, і з нашого боку. Політика щодо доступу до інформації на них поширюється так само, як і політика парламентського контролю (…), тому очевидно, що в такому інструменті вони будуть, скоріш за все, доступні", – заявив торговий представник України.

За його словами, це обговорюється з американською стороною. "І для них, і для нас це така доволі унікальна річ, але ніхто їх не буде спеціально утаємничувати. Рівень доступу, найімовірніше, буде як до звичайної публічної інформації", – додав Качка.

Теги: #інвестпроєкти #фонд_відбудови

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