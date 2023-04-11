Green Deal

12:59 11.04.2023

BMW збільшила продаж електромобілів на 83% у першому кварталі

1 хв читати
BMW збільшила продаж електромобілів на 83% у першому кварталі

Німецький автовиробник Bayerische Motoren Werke AG (BMW) у січні-березні продав 64,647 тис. автомобілів на електроприводі, на 83% більше, ніж за аналогічний період роком раніше, повідомляється у пресрелізі компанії.

Показник включає машини брендів BMW, Mini і Rolls-Royce. Продаж електромобілів бренда BMW злетів більш ніж удвічі (на 112%) – до 55,979 тис.

Сукупний продаж усіх автомобілів трьох брендів, що входять до групи BMW, у першому кварталі скоротилися на 1,5%, до 588,138 тис. Керівництво компанії, як і раніше, очікує слабкого збільшення продажу за підсумками 2023 року.

Акції BMW зростають на 2% під час торгів у вівторок. З початку року капіталізація компанії підскочила на 21%, до 64,89 млрд євро.

Теги: #bmw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:05 18.10.2022
BMW припинить випуск електричних Mini в Британії, перенесе виробництво до Китаю

BMW припинить випуск електричних Mini в Британії, перенесе виробництво до Китаю

16:51 23.03.2021
UNIT.City та імпортер BMW в Україні запускають пілот каршерингу електромобілів для резидентів парку

UNIT.City та імпортер BMW в Україні запускають пілот каршерингу електромобілів для резидентів парку

17:17 11.11.2020
Усі навігаційні карти BMW мають відображати той факт, що Крим є українським - МЗС України

Усі навігаційні карти BMW мають відображати той факт, що Крим є українським - МЗС України

11:50 18.09.2018
Єврокомісія розслідує потенційну змову BMW, Daimler і Volkswagen

Єврокомісія розслідує потенційну змову BMW, Daimler і Volkswagen

20:14 03.08.2018
Мінтранс Південної Кореї розпочне розслідування щодо BMW

Мінтранс Південної Кореї розпочне розслідування щодо BMW

14:49 02.03.2016
Прокуратура Києва має намір оскаржити рішення суду стосовно водія BMW Храпачевського

Прокуратура Києва має намір оскаржити рішення суду стосовно водія BMW Храпачевського

12:21 06.08.2015
У Німеччині померла співвласниця концерну BMW Йоганна Квандт

У Німеччині померла співвласниця концерну BMW Йоганна Квандт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Екологічні збитки від військової агресії РФ становлять майже 2 трлн грн

"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд - Резніков

У Львівській області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у Дністер, у м. Галич забруднення перевищують допустимі норми у 200 разів

Україна на СОР27 вперше матиме свій павільйон і представить низку пов'язаних із війною ініціатив – глава Мінприроди

ОСТАННЄ

Mission East та Neo-Eco Ukraine здійснять аналіз руйнувань сіл Миколаївської області для їхньої подальшої зеленої реконструкції

Рада ЄС ухвалила скоротити на 100% викиди автомобілями CO2 з 2035 року

Світова вітрогенерація розшириться на 680 ГВт до 2027р.

Постпреди країн ЄС домовилися позбутися автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року

Україна розпочала проєкт оснащення лікарень сонячними панелями

ВР підтримала створення держсистеми моніторингу екоінформації

Естонія та Латвія планують збудувати морський вітропарк потужністю до 1 тис. МВт

Реформа ринку електроенергії ЄС спрямована на збільшення частки відновлюваних джерел та поетапну відмову від газу

Volkswagen планує інвестиції в EUR180 млрд у 2023-2027рр.

Рівень розрахунків із ВДЕ-генерацією знизився у лютому до 57% за 91% у січні – "ГарПок"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА