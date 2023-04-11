BMW збільшила продаж електромобілів на 83% у першому кварталі

Німецький автовиробник Bayerische Motoren Werke AG (BMW) у січні-березні продав 64,647 тис. автомобілів на електроприводі, на 83% більше, ніж за аналогічний період роком раніше, повідомляється у пресрелізі компанії.

Показник включає машини брендів BMW, Mini і Rolls-Royce. Продаж електромобілів бренда BMW злетів більш ніж удвічі (на 112%) – до 55,979 тис.

Сукупний продаж усіх автомобілів трьох брендів, що входять до групи BMW, у першому кварталі скоротилися на 1,5%, до 588,138 тис. Керівництво компанії, як і раніше, очікує слабкого збільшення продажу за підсумками 2023 року.

Акції BMW зростають на 2% під час торгів у вівторок. З початку року капіталізація компанії підскочила на 21%, до 64,89 млрд євро.