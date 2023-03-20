Green Deal

16:33 20.03.2023

Естонія та Латвія планують збудувати морський вітропарк потужністю до 1 тис. МВт

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Естонія та Латвія планують збудувати морський вітропарк потужністю до 1 тис. МВт

Центр інвестицій в довкілля Естонії (KIK) у понеділок представив до департаменту захисту прав споживачів та технічного нагляду (TTJA) заявку на отримання дозволу на будівництво естонсько-латвійського парку вітрогенераторів у рамках проекту Elwind в естонській морській акваторії. Про це йдеться у прес-релізі KIK.

Приймаючи заявку до розгляду, TTJA ініціює оцінку впливу проекту на навколишнє середовище, в ході якого KIK замовляє екологічні дослідження, необхідні для попередньої розробки проекту.

У заяві держава вимагає право на будівництво парку вітрогенераторів сумарною потужністю до 1 тис. МВт у морській акваторії Естонії.

Площа запитуваної під забудову ділянки моря становить 194 кв. км, при цьому парк вітрогенераторів буде розташований більш ніж за 10 км від острова Сааремаа.

Залежно від остаточного розміру проекту та вибору вітряних генераторів вироблятимуть електроенергію в цьому районі від 20 до 50 морських вітряних турбін.

Згідно з заявкою, Естонія як передрозробник проекту хоче приєднатися до підстанції магістральної мережі, що будується в західній частині острова Сааремаа, напругою 330 кВ.

У рамках проекту Естонія та Латвія проводять необхідні підготовчі роботи на ділянках під спорудження парку вітрогенераторів, а потім буде організовано аукціони на отримання дозволів на будівництво.

Згідно з дослідженнями та аналізами, проведеними в Естонії, підходящою територією для розвитку є морська зона на захід від півострова Сирве, де є хороші умови для виробництва енергії вітру. Розглядається і варіант розміщення парку вітрогенераторів у латвійській акваторії, далеко від узбережжя, в районі Курземі, між Лієпаєю та Вентспілсом.

Проект реалізують міністерство економіки та комунікацій та центр інвестицій у довкілля Естонії та міністерство економіки та агентство інвестицій та розвитку Латвії.

Теги: #greendeal

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