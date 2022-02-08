Volvo вкладе $1,1 млрд у завод у Швеції в рамках переходу на виробництво електрокарів

Шведський виробник автомобілів Volvo Cars інвестує 10 млрд шведських крон ($1,1 млрд) у виробниче підприємство у міському окрузі Торсланда, розташованому в муніципалітеті Гетеборга, найближчими роками, йдеться у повідомленні компанії, передає Green Deal.

Таким чином компанія планує підготуватися до виробництва нового покоління повністю електричних автомобілів.

У рамках плану щодо інвестицій Volvo запровадить низку нових і більш екологічних технологій та виробничих процесів на підприємстві, зазначається у повідомленні.

“Torslanda – наш найбільший завод, і він відіграватиме ключову роль у поточній трансформації, оскільки ми рухаємося до того, щоб стати виробником виключно електромобілів до 2030 року”, – сказав глава Volvo Хокан Самуельссон.

Завод розрахований на виробництво 300 тис. автомобілів на рік, на ньому працюють близько 6,5 тис. осіб.

Volvo працює з 1927 року і зараз продає автомобілі приблизно у 100 країнах. Штат автовиробника налічує близько 38 тис. працівників. У 2010 році шведську компанію купила китайська Zhejiang Geely Holding Group Co.

Акції Volvo під час торгів у вівторок дорожчають на 0,1%.