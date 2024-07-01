ПОБЛИЗУ МИРГОРОДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ОГОЛОШУВАЛИ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ПОБЛИЗУ МИРГОРОДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ОГОЛОШУВАЛИ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ПОБЛИЗУ МИРГОРОДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ОГОЛОШУВАЛИ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
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