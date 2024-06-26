У прикордонній смузі в межах Ужгородського району введено додаткові режимні обмеження

У прикордонній смузі в межах Ужгородського району запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження, пов'язані, зокрема, з рухом транспорту, використанням приладів нічного бачення і літальних апаратів, повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Введення таких обмежень обумовлено посиленням охорони державного кордону та контролю за дотриманням прикордонного режиму, а також запобіганням правопорушенням у прикордонній зоні. Вони введені наказом начальника Чопського прикордонного загону відповідно до чинного законодавства та діятимуть тимчасово - до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні", - ідеться в повідомленні пресслужби у фейсбуці в середу.

Повідомляється, що додаткові режимні обмеження запроваджено в прикордонній смузі в межах Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської та Чопської територіальних громад Ужгородського району.

Згідно з повідомленням, у межах прикордонної смуги зазначених територіальних громад забороняється: перебування осіб та проведення робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб і транспортних засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ведуть до державного кордону, а також рух ними в темний час доби - з 22:00 до 05:00. Обмеження не стосуються доріг, що забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через державний кордон.

Заборонені також зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов'язано з технічними несправностями, і перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів. Також заборонено використовувати прилади нічного бачення, тепловізійну техніку, радіостанції, крім установлених на спецтехніці або зареєстрованих у встановленому порядку. Також заборонено польоти легкомоторних літальних апаратів.

Водночас, як зазначено в повідомленні, обмеження не поширюються "на посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, працівників комунальних служб, екстреної (швидкої) медичної допомоги, суб'єктів державної та комунальної власності" для виконання покладених на них повноважень щодо відвернення загрози та гарантування безпеки і здоров'я громадян, безпеки руху на залізничному транспорті, забезпечення та підтримання життєдіяльності об'єктів критичної інфраструктури, охорони та відтворення водних біоресурсів, надання населенню послуг гуманітарного, медичного та соціального характеру.