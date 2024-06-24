У "Резерві+" до кінця літа може бути запущено автоматичну відстрочку - заступник міністра оборони

Міністерство оборони (МО) до кінця літа може запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову під час мобілізації військовозобов'язаних у застосунку "Резерв+", повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в інтерв'ю виданню NV.

"Ми вважаємо, що в деяких кейсах відтермінування має надаватися автоматично, без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад людям з інвалідністю або батькам трьох дітей", - сказала Чорногоренко.

За її словами, МО вже налагодило співпрацю з вісьмома державними реєстрами і планує збільшувати їхню кількість. Зокрема, було налагоджено зв'язки з Державним реєстром актів цивільного стану, за допомогою якого можна перевірити інформацію про родинні зв'язки.

Заступниця міністра висловила припущення, що послугу автоматичної розстрочки може бути запущено вже цього літа.

"У нас зараз досить щільне навантаження на команду. Ми запустили військово-обліковий документ. Зараз займаємося тим, що технічно підтримуємо всі ці кейси. Я думаю, що протягом літа ми вже зможемо випробувати цю взаємодію", - сказала вона.

Чорногоренко наголосила, що в планах команди Міноборони зробити "Резерв+" цифровим аналогом ТЦК, перевівши до нього максимальну кількість послуг з офлайн: онлайн-рекрутинг, онлайн-навчання для військовозобов'язаних, отримання відстрочки та онлайн-бронювання працівників керівниками підприємств, на яких вони працюють.

"Наше бачення - максимально усунути паперові документи та фізичну взаємодію людей з чиновниками. Це здійснюватиметься завдяки поступовому вдосконаленню взаємодії між реєстрами. Ми постійно аналізуємо наявні бізнес-процеси, працюємо над їхньою оптимізацією, робимо все в межах чинного законодавства, змінюємо чинне законодавство, беремо на себе лідерство щодо цих змін. І я думаю, що протягом найближчого часу ці функції, про які я сказала, будуть запущені", - запевнила заступниця міністра.

Згідно з постановою Кабміну №560 від 16 травня цього року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", на виконання нового закону про мобілізацію, відстрочка тепер надається на період, що не перевищує терміну проведення мобілізації, встановленого указом президента. Глава держави продовжує строки проведення мобілізації на 90 днів, тоді як раніше відстрочка надавалася на строк до пів року і була прив'язана до дати подання заяви, а не указу президента.

Останнє продовження мобілізації було закріплено указом від 6 травня, затвердженим Верховною Радою 8 травня, з 14 травня до 12 серпня. У разі продовження мобілізації новим указом президента в постанові прописано можливість подання заяви про продовження відтермінування в електронній формі, "зокрема, у разі технічної реалізації, засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста", тоді як початкова заява подається особисто. Згідно з постановою, комісія зобов'язана розглянути отриману заяву в термін до 7 днів, однак на практиці зараз цей термін може бути більшим.