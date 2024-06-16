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15:16 16.06.2024

Салліван про "мирну ініціативу" Путіна: це суперечить Статуту ООН, моралі, елементарному здоровому глузду

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Салліван про "мирну ініціативу" Путіна: це суперечить Статуту ООН, моралі, елементарному здоровому глузду

Радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван прокоментував нещодавню заяву Володимира Путіна щодо умов для переговорів з Україною, сказавши, що "жодна відповідальна країна не може назвати, це розумною основою для миру".

На другому пленарному засіданні в рамках Глобального саміту миру в Швейцарії в неділю Салліван наголосив на різниці між тим, що відбувається на вихідних у Швейцарії на Саміті, та з тим, що нещодавно заявив Путін, "коли він виклав своє бачення миру".

"Він сказав, що Україна повинна не тільки віддати територію, яку Росія зараз окупувала, але й Україна повинна залишити додаткові суверенні українські території, перш ніж Росія почне переговори, і Україна повинна роззброїтися, щоб бути вразливою для майбутньої російської агресії в майбутньому. Жодна відповідальна країна не може сказати, що це розумна основа для миру. Це суперечить Статуту ООН, це суперечить основам моралі, це суперечить елементарному здоровому глузду", - наголосив радник президента США.

Також він зазначив, що Саміт миру з точки зору США є важливим етапом на шляху до справедливого миру.

"Сполучені Штати Америки будуть гордо йти поруч з Україною цим шляхом, доки Україна не переможе і доки не запанує мир", - запевнив Салліван.

Теги: #салліван #саміт_миру

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