Події

13:10 16.06.2024

Зеленський обговорив із президентом Кот-д'Івуару продовольчу безпеку світу

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Президент України Володимир Зеленський на полях Глобального саміту миру провів зустріч із президентом Республіки Кот-д'Івуар Алассаном Уаттарою.

Глава Української держави подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України з перших днів повномасштабної російської агресії, а також відповідних резолюцій Генеральної асамблеї ООН.

Зеленський відзначив участь президента Кот-д'Івуару в Глобальному саміті миру та наголосив на важливості присутності країн Африки й інклюзивності Формули миру.

Лідери обговорили поточну ситуацію в Україні та безпекові виклики, що стоять перед нашою країною та Кот-д'Івуаром. Глави держав домовилися координувати зусилля для їх подолання та продовжити міждержавні контакти на різних рівнях.

Президенти приділили особливу увагу питанню продовольчої безпеки світу та зазначили, що спроби Росії перешкоджати вільній навігації в Чорному морі загрожують продовольчій безпеці багатьох регіонів.

Зеленський запросив Ваттару відвідати Україну з візитом.

Теги: #кот_дівуар

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