Дипломатія

22:09 24.05.2024

Президент Кот-д'Івуару підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

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Президент Кот-д'Івуару підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кот-д'Івуару Алассаном Уаттарою, щоб обговорити двосторонні відносини та міжнародне співробітництво.

"Навесні Україна відкрила посольство в Абіджані. Я розраховую, що це суттєво посилить зв'язок між нашими країнами. Українські миротворці зробили вагомий внесок у відновлення миру в Кот-д'Івуарі. Тепер справедливий мир потрібен Україні. Тому я радий, що можу розраховувати на участь Кот-д'Івуару в Саміті миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також привітав Уаттару з прийдешнім Днем Африки.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/10456

 

Теги: #кот_дівуар #саміті_миру #зеленський

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