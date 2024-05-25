Події

21:58 25.05.2024

У рятувальних роботах на місці удару РФ по гіпермаркету в Харкові беруть участь шість екіпажів ТЧХУ

1 хв читати
У рятувальних роботах на місці удару РФ по гіпермаркету в Харкові беруть участь шість екіпажів ТЧХУ

У рятувальних роботах на місці удару Збройних Сил РФ по будівельному гіпермаркету в Харкові беруть участь шість екіпажів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"6 екіпажів загону швидкого реагування Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста та всі рятувальні служби працюють на місці", - повідомило ТЧХУ в суботу на фейсбук-сторінці.

Як повідомлялося, Збройні сили РФ у суботу завдали удару двома керованими авіабомбами по харківському гіпермаркету "Епіцентр", що призвело до виникнення пожежі на 15 тис. квадратних метрів. Наразі відомо про чотирьох загиблих і 40 постраждалих.

Теги: #харків #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:15 26.05.2024
Кількість жертв через удар по "Епіцентру" у Харкові зросла до шести

Кількість жертв через удар по "Епіцентру" у Харкові зросла до шести

22:02 25.05.2024
Кількість загиблих унаслідок удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до п’яти

Кількість загиблих унаслідок удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до п’яти

21:40 25.05.2024
Унаслідок удару по центру Харкова постраждали 18 осіб, підліток у важкому стані

Унаслідок удару по центру Харкова постраждали 18 осіб, підліток у важкому стані

20:54 25.05.2024
Кількість загиблих унаслідок удару по гіпермаркету в Харкові зросла до трьох

Кількість загиблих унаслідок удару по гіпермаркету в Харкові зросла до трьох

20:54 25.05.2024
Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 54 людей

Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 54 людей

20:02 25.05.2024
У результаті вечірнього удару по Харкову 11 постраждалих, зокрема підліток

У результаті вечірнього удару по Харкову 11 постраждалих, зокрема підліток

19:38 25.05.2024
Стало відомо про третього постраждалого внаслідок удару окупантів по центру Харкова - Синєгубов

Стало відомо про третього постраждалого внаслідок удару окупантів по центру Харкова - Синєгубов

19:21 25.05.2024
Окупанти знову вдарили по Харкову по району щільної житлової забудови, двоє постраждалих - Терехов

Окупанти знову вдарили по Харкову по району щільної житлової забудови, двоє постраждалих - Терехов

19:02 25.05.2024
Україна закликає західних партнерів посилити постачання зброї для ЗС України і зняти обмеження на її використання

Україна закликає західних партнерів посилити постачання зброї для ЗС України і зняти обмеження на її використання

18:52 25.05.2024
У Харкові вже 33 постраждалих унаслідок авіаударів РФ - ОВА

У Харкові вже 33 постраждалих унаслідок авіаударів РФ - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до п’яти

Генштаб: Кількість ворожих наступальних і штурмових дій зросла до 99, найбільше на куп'янському, покровському та курахівському напрямках

Кількість загиблих унаслідок удару по гіпермаркету в Харкові зросла до трьох

Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 54 людей

У результаті вечірнього удару по Харкову 11 постраждалих, зокрема підліток

ОСТАННЄ

Генштаб: Кількість ворожих наступальних і штурмових дій зросла до 99, найбільше на куп'янському, покровському та курахівському напрямках

Президент Естонії: Найголовніше - зупинити російську військову машину

Кількість загиблих у результаті удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до чотирьох

Глава МЗС Чехії після удару по Харкову: Не купуйтеся на кремлівські казки про мир

Пожежу в природній екосистемі у Вишгородському районі Київської області локалізовано

Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до восьми людей - Терехов

У Станіславі в результаті скидання вибухівки з дрона поранено чоловіка

Унаслідок ворожих обстрілів у сел. Комишани в суботу поранено трьох жінок

Сили оборони України повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке та вибивають його з позицій

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХ, ПОПЕРЕДНЬО - ЦЕНТРАЛЬНІ РАЙОНИ - МЕР ТЕРЕХОВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА