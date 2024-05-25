У рятувальних роботах на місці удару РФ по гіпермаркету в Харкові беруть участь шість екіпажів ТЧХУ

У рятувальних роботах на місці удару Збройних Сил РФ по будівельному гіпермаркету в Харкові беруть участь шість екіпажів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"6 екіпажів загону швидкого реагування Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста та всі рятувальні служби працюють на місці", - повідомило ТЧХУ в суботу на фейсбук-сторінці.

Як повідомлялося, Збройні сили РФ у суботу завдали удару двома керованими авіабомбами по харківському гіпермаркету "Епіцентр", що призвело до виникнення пожежі на 15 тис. квадратних метрів. Наразі відомо про чотирьох загиблих і 40 постраждалих.