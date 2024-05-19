Постачання двох ЗРК Patriot до Харкова принципово змінить ситуацію - Зеленський після ударів по області

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що постачання двох зенітно-ракетних комплексів Patriot американського виробництва для захисту Харкова істотно вплинуть на ситуацію з російськими ударами по місту.

"Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію", - написав Зеленський у телеграмі в неділю після повідомлень про обстріли території Харківської області, внаслідок яких загинули й дістали поранень мирні жителі.

За його словами, "ракети, бомби, артилерія - єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію" і дає окупантам можливість тероризувати українців.

"Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору. Дякую всім лідерам та державам, які це розуміють і діють дійсно рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів", - додав Зеленський.

Президент також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей після атак росіян по Харківській області.