ХЕРСОН ПІД ОБСТРІЛОМ ВОРОГА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ХЕРСОН ПІД ОБСТРІЛОМ ВОРОГА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ХЕРСОН ПІД ОБСТРІЛОМ ВОРОГА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Ворог продовжує атаки вздовж майже всієї лінії фронту, на харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій
Ворог продовжує атаки вздовж майже всієї лінії фронту, на харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій
У Харкові внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено п'ятиповерхівку, двох людей госпіталізовано - Синєгубов
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