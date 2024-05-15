Події

21:19 15.05.2024

ХЕРСОН ПІД ОБСТРІЛОМ ВОРОГА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

ХЕРСОН ПІД ОБСТРІЛОМ ВОРОГА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників після обстрілів ворога

Ворог продовжує атаки вздовж майже всієї лінії фронту, на харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій

Окупанти вдарили по центру Харкова, є постраждалий - Синєгубов

З 00:00 і протягом доби 16 травня в усій Україні діятимуть графіки погодинних відключень

"Укренерго" запровадило з 19:25 до 22:00 контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах країни

ОСТАННЄ

Стефанчук і Ердоган обговорили звільнення військовополонених і цивільних, утримуваних РФ

Фіцо перебуває в критичному стані

Окупанти завдали удару по Полтавщині двома ракетами, постраждалих немає - голова ОВА

Парламент Естонії підтримав закон про використання заморожених активів РФ на користь України

Світові лідери шоковані замахом на Фіцо, бажають йому одужання

На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників після обстрілів ворога

Ворог продовжує атаки вздовж майже всієї лінії фронту, на харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено п'ятиповерхівку, двох людей госпіталізовано - Синєгубов

ЗМІ: Замах на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо скоїв 71-річний письменник Юрай Цинтула

Окупанти вдарили по центру Харкова, є постраждалий - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА