Дитина загиблого військовослужбовця, зачата за життя батька, а народжена після його смерті, має право на частину одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця - КАС ВС

Дитина загиблого військовослужбовця, зачата за життя батька, а народжена після його смерті, має право на отримання частини одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця, інформують у Верховному Суді.

"Дитина загиблого військовослужбовця, зачата за життя загиблого (померлого) та народжена після його смерті, в розумінні ст. 16-1 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" належить до кола осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю військовослужбовця (15 млн грн). Такого висновку дійшов Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду", - йдеться в повідомленні на сайті Верховного Суду у вівторок.

Повідомляється, що таку правову позицію КАС ВС сформулював, розглядаючи справу, в якій позивачка в інтересах малолітнього сина звернулася до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою про виплату одноразової грошової допомоги синові загиблого військовослужбовця. Відповідач відмовив у призначенні одноразової грошової допомоги, оскільки син військовослужбовця народився після його загибелі. Не погоджуючись із рішенням відповідача, позивачка звернулася до суду з позовом. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, позов було задоволено частково.

КАС ВС, розглядаючи справу, дійшов висновку, що за своєю природою одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) військовослужбовця має компенсаторний характер, вона спрямована матеріально підтримати, наскільки це можливо, членів сім'ї (батьків, дітей, дружину) та утриманців загиблого військовослужбовця після втрати близької людини (годувальника), а тому виключення з кола осіб, які мають право на одержання допомоги, дитини військовослужбовця з підстав дати її народження не відповідає змісту та меті закону.

На думку колегії суддів, дитина загиблого військовослужбовця, у розумінні ст. 16-1 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", належить до кола осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю військовослужбовця.

Отже, КАС ВС дійшов висновку, що пункт рішення комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, яким відмовлено у призначенні одноразової грошової допомоги дружині загиблого, яка діє в інтересах неповнолітнього сина, є необґрунтованим, прийнятим без урахування всіх обставин, які мали значення для його прийняття, а також вимог законодавства, а тому підлягає визнанню протиправним і скасуванню.