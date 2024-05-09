РАДА ЗВІЛЬНИЛА МІНІСТРА АГРОПОЛІТИКИ СОЛЬСЬКОГО
РАДА ЗВІЛЬНИЛА МІНІСТРА АГРОПОЛІТИКИ СОЛЬСЬКОГО
РАДА ЗВІЛЬНИЛА МІНІСТРА АГРОПОЛІТИКИ СОЛЬСЬКОГО
Українські сили стримують просування противника вглиб Красногорівки, територіальних успіхів за останні дні ворог не мав - ОСУВ "Хортиця"
Окупанти обстріляли Середина-Буду та 39 прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, є руйнування
В окупованому Криму 30 "свідків Єгови" зазнали кримінального переслідування - Кримська правозахисна група
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