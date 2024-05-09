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11:15 09.05.2024

РАДА ЗВІЛЬНИЛА МІНІСТРА АГРОПОЛІТИКИ СОЛЬСЬКОГО

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РАДА ЗВІЛЬНИЛА МІНІСТРА АГРОПОЛІТИКИ СОЛЬСЬКОГО

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