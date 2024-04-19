ЗАГРОЗА БАЛІСТИКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ І СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ
ЗАГРОЗА БАЛІСТИКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ І СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ
ЗАГРОЗА БАЛІСТИКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ І СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ
У Херсонській області на Великдень і поминальні дні під час комендантської години заборонено проводити богослужіння
Українська авіація за добу завдала ударів по шести місцях скупчення окупантів та їхньому пункту управління - Генштаб ЗСУ
Чоловік, про загибель якого в результаті обстрілу в Білопіллі повідомлялося раніше, живий, але у важкому стані
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