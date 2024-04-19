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21:57 19.04.2024

ЗАГРОЗА БАЛІСТИКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ І СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

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ЗАГРОЗА БАЛІСТИКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ І СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

 

 

 

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