Війна в Україні залишається другим серед нагальних питань для європейців - дослідження

Війна в Україні посіла друге місце в переліку найактуальніших питань, які, на думку європейців, стоять нині перед ЄС, поступившись тільки інфляції та зростанню вартості життя, такі результати опитування американської компанії Povaddo.

Респондентам із 14 країн у січні цього року було запропоновано назвати два найактуальніші питання, що стоять наразі перед ЄС, і розв'язана Росією війни отримала 32%, тоді як зростання вартості життя - 34%.

Замикає трійку нагальних тем - імміграція, на яку вказали 37% учасників опитування.

У п'ятірці найактуальніших питань опинилися також загальна економічна ситуація - 22% і довкілля та зміни клімату - 16%.

Президент і засновник Povaddo Вільям Стюарт (William Stewart) уточнив, що економічні проблеми найактуальніші в Хорватії, Греції, Румунії, Словаччині, тоді як розв'язану Росією війну назвали головною проблемою не лише в Україні, а й у Литві та Польщі.

За його словами, імміграція - найчутливіше питання для Хорватії та Чехії, тоді як довкіллю та зміні клімату значно більше уваги приділяють у Західній Європі: Бельгії, Франції, Італії та Іспанії.

"Це не означає, що вони кажуть, що це найактуальніша проблема дня в цих західноєвропейських країнах. У них, як і раніше, домінують економічні проблеми і війна в Україні, але з погляду особливої уваги можна сказати, що люди в Бельгії, Франції, Італії та Іспанії дуже, дуже зосереджені на довкіллі та кліматі", - пояснив Стюарт.

Він також повідомив, що дослідження показало, що 55% респондентів вважають, що ЄС не зосереджений на цих найактуальніших питаннях поточного дня, відволікаючись на менш важливі проблеми, тоді як протилежної думки дотримувалися лише 22% учасників опитування.

Крім того, 63% респондентів також вважають, що в ЄС часто ухвалюють рішення без урахування потенційних непередбачених наслідків.

Як приклад він навів підходи до регулювання тютюнового ринку, коли очевидні успіхи нової політики оподаткування та охорони здоров'я окремих країн (Великої Британії та Швеції), які привели до скорочення кількості тих, хто палить, відкидають в інших країнах, що призводить до негативних результатів, зокрема зростання нелегальної торгівлі.

Загалом, зазначається у звіті, 56% опитаних у січні цього року вважали, що справи в ЄС рухаються у неправильному напрямку, тоді як протилежної думки дотримувалися 33%. Щодо їх власних країн ці голоси розподілилися як 51% до 37%.

Стюарт уточнив, що в Болгарії, Литві, Польщі та Україні більшість опитаних вважали, що справи йдуть у правильному напрямку.

"Такий результат для України, ймовірно, трохи здивував, враховуючи те, що відбувається. Ми можемо висунути свої власні гіпотези щодо того, чому люди з України думають, що справи йдуть у правильному напрямку на тлі того, що відбувається в країні. Але, можливо, це пов'язано з тим, що вони думають, що роблять хорошу (правильну) роботу", - додав президент і засновник Povaddo.

Опитування проводили на замовлення Philip Morris International у Бельгії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Франції, Греції, Італії, Литві, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Іспанії та Україні. У кожній із цих країн було опитано приблизно по 1 тис. людей віком старше 18 років, а сумарна кількість респондентів становила 14,12 тис.