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12:54 15.04.2024

До кінця року за номером 112 можна буде звернутися по допомогу з усієї території України

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До кінця року за номером 112 можна буде звернутися по допомогу з усієї території України

До кінця 2024 року планується поширити роботу Служби 112 на всю територію України, повідомляє Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України.

У травні очікується запуск центру Служби 112 у Дніпрі, а у вересні - в Одесі. Центри покриватимуть східні та південні регіони України відповідно. Наразі лінія 112 працює вже у двох макрорегіонах України - центральному та західному.

Громадяни можуть звертатися по допомогу з будь-якого куточка України. Виклик за номером 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги.

Як повідомляється, на лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху або мовлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 112. Після цього надійде посилання на відеозв'язок з операторами, які володіють жестовою мовою.

Варто зазначити, що номери профільних екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжать працювати й після 2024 року.

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