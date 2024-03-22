Пожежа охопила фасад будівлі Crocus city hall, чути вибухи

Вогонь поширився на весь фасад будівлі Crocus city hall у Красногорську, з верхніх поверхів вилітають вікна.

Скління двох поверхів будівлі концертного залу вибило силою полум'я пожежі. Вихором завивається величезний стовп полум'я і диму.

Чути вибухи і звуки руйнування конструкцій від вогню.

Наразі пожежні автомобілі та вертольоти припинили проливи будівлі, ймовірно, через вітер.

Очевидців і журналістів відтіснили з прилеглої парковки до МКАД.

На парковці залишаються десятки цивільних автомобілів відвідувачів концертного залу, а також техніка спецслужб.