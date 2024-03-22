Події

21:37 22.03.2024

Пожежа охопила фасад будівлі Crocus city hall, чути вибухи

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Вогонь поширився на весь фасад будівлі Crocus city hall у Красногорську, з верхніх поверхів вилітають вікна.
Скління двох поверхів будівлі концертного залу вибило силою полум'я пожежі. Вихором завивається величезний стовп полум'я і диму.
Чути вибухи і звуки руйнування конструкцій від вогню.
Наразі пожежні автомобілі та вертольоти припинили проливи будівлі, ймовірно, через вітер.
Очевидців і журналістів відтіснили з прилеглої парковки до МКАД.
На парковці залишаються десятки цивільних автомобілів відвідувачів концертного залу, а також техніка спецслужб.

Теги: #crocus_city_hall

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22:36 22.03.2024
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