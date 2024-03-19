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13:10 19.03.2024

США не допустять поразки України - глава Пентагону, відкриваючи "Рамштайн-20"

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США не допустять поразки України - глава Пентагону, відкриваючи "Рамштайн-20"

Міністр оборони США Ллойд Остін у вступному слові на відкритті 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України запевнив, що Сполучені Штати й коаліція країн у форматі "Рамштайн" не допустять поразки України.

"Зараз українські війська перебувають у суворих умовах і ведуть важкі бої, а мирні жителі України зазнають постійних обстрілів російськими ракетами й іранськими безпілотниками. Але Україна не відступить, і Сполучені Штати теж. Тому наше сьогоднішнє послання чітке: Сполучені Штати не допустять поразки України. Ця коаліція не допустить поразки України, і вільний світ не допустить поразки України", - сказав Остін, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Окремо він привітав міністра оборони України Рустема Умєрова та українську делегацію на засіданні.

За словами глави Пентагону, "Росія заплатила шалену ціну за імперські мрії Путіна".

За даними США, щонайменше 315 тис. російських військовослужбовців було вбито або поранено з моменту повномасштабного вторгнення в Україну РФ у лютому 2022 року. Крім того, Росія витратила до $211 млрд на оснащення, розгортання, утримання й підтримку "імперської агресії проти України".

"Обрана Путіним війна коштуватиме Росії $1,3 трлн раніше очікуваного економічного зростання до 2026 року. А захисники України продовжують знижувати можливості Кремля. Україна потопила, знищила або пошкодила близько 20 середніх і великих кораблів ВМФ Росії та продовжує збивати російські військові літаки", - зазначив Остін.

Він нагадав, що минулого тижня Сполучені Штати оголосили про надання Україні додаткової допомоги в безпековій сфері на суму $300 млн "за рахунок непередбаченої економії на контракті".

"Але ми, як і раніше, сповнені рішучості надати Україні ресурси, необхідні їй для протистояння агресії Кремля", - запевнив він.

Глава Пентагону наголосив, що допомога Україні - це інвестиції в справедливу боротьбу українців проти російської агресії, "але це також інвестиції в нашу спільну безпеку, в європейську й глобальну безпеку".

За його словами, Контактна група продовжує рухатися вперед повним ходом, щоб надати Україні необхідні можливості для створення майбутніх сил, які гарантуватимуть безпеку країни в довгостроковій перспективі.

Остін поінформував, що сьогодні вранці провів перше засідання Керівної групи Коаліції можливостей (Capability Coalition Leadership Group). Міністр подякував Данії, Естонії, Франції, Німеччині, Ісландії, Італії, Латвії, Литві, Люксембургу, Нідерландам, Норвегії, Польщі, Норвегії, Великій Британії за керівництво коаліціями з нарощування потенціалу.

"Ми координуємо роботу з таких наскрізних питань, як безпілотники, стійкість, командування та управління, навчання, а також активізація наших оборонних промислових баз. Протягом останніх тижнів вісім коаліцій з нарощування потенціалу досягли значного прогресу", - сказав він.

Остін знову наголосив, що Путін не зупиниться на Україні.

"Але, як сказав президент Байден, Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо на боці України й надамо їй зброю, необхідну для самозахисту. Виживання України поставлено на карту. І вся наша безпека під загрозою. Тому ми продовжимо разом протистояти завойовницькій кампанії Путіна", - підсумував він.

Теги: #рамштайн #остін

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