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21:11 11.03.2024

Треба збити хвору путінську фантазію, що в нього є час для продовження війни - Зеленський

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Треба збити хвору путінську фантазію, що в нього є час для продовження війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав "спільним завданням світу" збити "хвору путінську фантазію, що у нього є час для продовження війни".

"На окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань. Передусім військові плани Росії. Не лише проти нашої держави – проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни", - сказав президент у відеозверненні в понеділок.

Можливо, сказав Зеленський, він "посилить мобілізацію - після імітації виборів зараз у березні. Мобілізацію росіян".

"Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв’язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, має цим займатися – кожен лідер. Дякую всім, хто допомагає", - сказав президент.

 

 

Теги: #путин #зеленский #позиция

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