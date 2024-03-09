Наступне засідання групи "Рамштайн" відбудеться 19 березня

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Військово-повітряних сил США в Європі.

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року. Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців світу, щоб обговорити кризу в Україні та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США", - ідеться в повідомленні.