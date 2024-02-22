Волонтери та розробники сформують уздовж лінії фронту мережу зі 100 мобільних стабпунктів STABNET для тяжкопоранених

Волонтери та розробники планують сформувати вздовж лінії фронту мережу зі 100 мобільних стабілізаційних пунктів STABNET для тяжкопоранених бійців на шляху евакуації.

Як повідомляється у пресрелізі проєкту STABNET, що реалізується завдяки підтримці французьких волонтерів та фонду Razom for Ukraine, "завдання контейнерів із мобільною стабілізацією полягає в тому, щоб забезпечити швидке медичне обслуговування на нулі".

За словами ідеолога проєкту французького волонтера Даміана Аррі-Марена, ідея створення такого компактного автономного комплексу народилася під час постачань на фронт транспортних засобів і медобладнання, конструкцію комплексу запозичили з мобільних банно-пральних комплексів, а також модулів польових шпиталів.

У свою чергу начальник медичної служби командування Сил ТрО ЗСУ полковник Олександр Томак зазначає, що "часто стабілізувати поранених доводиться в абсолютно непристосованих для цього умовах, буквально на землі".

"Часто відстань між полем бою і стабілізаційним пунктом бригади доволі велика й евакуація триває довше, ніж ми хотіли б. На жаль, на цьому етапі ми втрачаємо бійців унаслідок серйозних травм. Оперативне надання меддопомоги в належних умовах допоможе зменшити кількість випадків бактеріальної інфекції, яка призводить до ампутацій", - сказав він.

Мобільний стабпункт обладнаний резервуаром для води, двома генераторами і всім необхідним для невідкладної допомоги, зокрема кисневим концентратором, набором для інтубації, апаратом ШВЛ, дефібрилятором, монітором усіх життєво важливих функцій, апаратом УЗД, електрокоагулятором, який дає змогу швидко зупинити кровотечу, а також стерилізатором для оброблення інструментів і холодильником для ліків і крові.