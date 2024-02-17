Повітряні сили ЗСУ за минулу добу знищили три ворожі літаки - Генштаб

За минулу добу українська авіація завдала ударів по 14 районах розташування сил РФ, крім того, на Східному напрямку Повітряні сили ЗСУ ліквідували три ворожі літаки, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці в суботу ввечері.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Також на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів, 1 станції радіоелектронної боротьби противника.