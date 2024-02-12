12 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 719 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 719 RUSSIAN AGRESSION

12 лютого відзначають Міжнародний день шлюбних агентств, День Дарвіна, Міжнародний день проти використання дітей-солдатів.

У США - День народження Авраама Лінкольна, День тістечок в Ісландії.

Православна церква вшановує пам'ять Іверської ікони Божої Матері, святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, святого Мелетія, архієпископа Харківського.

Міжнародний день проти використання дітей-солдатів

День червоної руки, або Міжнародний день боротьби з використанням дітей-солдатів відзначають 12 лютого кожного року, з 2002 року, в усьому світі для привернення уваги до дітей-солдатів: дітей віком до 18 років, які беруть участь у військових організаціях усіх видів.

Міжнародний день шлюбних агентств

Напередодні Дня святого Валентина відзначається Міжнародний день шлюбних агентств.

Це професійне свято з'явилося в Україні - його було зареєстровано Державним Департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 1 грудня 2010 року.

Ідею заснування нового свята, що належала одному з українських шлюбних агентств, підхопили багато агентств-партнерів США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Швейцарії.

Першу шлюбну контору "Бюро зустрічей та адрес" було відкрито в Лондоні 29 вересня 1650 року. І відтоді пошук чоловіка за оголошенням або через службу знайомств став вельми популярним.

День Дарвіна

День Дарвіна або Міжнародний день науки і гуманізму, приурочений до дня народження відомого англійського вченого-натураліста, відзначають щорічно 12 лютого.

Ідеї заснування свята, присвяченого Дарвіну, що стали популярними в 1990-х роках в університетських колах США, були втілені в життя 2001 року. Тоді це виглядало як реєстрація двома активістами Амандою Чесворт і Робертом Стівенсом некомерційної організації під назвою "Програма Дня Дарвіна". Згодом було створено Фонд Міжнародного Дня Дарвіна, що сприяє поширенню ідей дарвінізму.

Ще цього дня:

1914 - Перший політ літака "Ілля Муромець" (конструкції киянина Ігоря Сікорського) із 16 пасажирами на борту;

1918 - У Коростені Мала Рада УНР ухвалила Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави;

1924 - Мумію Тутанхамона вийняли з гробниці через 15 місяців після її відкриття;

1931 - У присутності папи Пія XI і Гульєльмо Марконі почало мовлення Радіо Ватикану;

1936 - У Музеї українського мистецтва в Києві відкрилася перша виставка народного мистецтва України;

1939 - В автономному Закарпатті відбулися перші вибори до Сойму Карпатської України;

1946 - Вінстон Черчилль уперше вимовив улюблену фразу всіх політиків: "No Comments";

1960 - У Києві запущено перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР - тепер в Інституті ядерних досліджень НАН України);

1991 - Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області у складі УРСР;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією;

1992 - Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнала незалежність України;

1999 - Сенатом США відхилено імпічмент Білла Клінтона за обвинуваченням у неправдивих свідченнях у зв'язку зі справою про сексуальний зв'язок із Монікою Левінські;

2002 - У Гаазі розпочався суд над Слободаном Мілошевичем.

Церковне свято

Святкування на честь Іверської ікони Божої Матері

Сьогодні, 12 лютого, православні християни святкують День здобуття Іверської ікони Божої Матері. В цей день святиню знайшли ченці Іверського монастиря на горі Афон. Вважається, що це одна з найбільших християнських реліквій, яка збереглася до нинішніх часів.

Іверська ікона, звана ще Вратарниця або Привратниця, зображає Діву Марію з Немовлям. Оригінал образу знаходиться в Іверському монастирі на горі Афон у Греції. За переказами, ікону написав євангеліст Лука, сподвижник апостола Павла.

Існує легенда, яка і дала іконі одне з її імен. В 9 столітті образ зберігався у благочестивої вдови, що жила біля міста Нікеї. Щоб врятувати лик Богородиці від іконоборців, які стали особливо активні в правління імператора Феофіла, жінка опустила ікону в море. Через деякий час — за різними джерелами, між цими подіями минуло від декількох днів до двох століть — ченці Іверського монастиря, розташованого на горі Афон, побачили її в морі. Ікону підтримував вогненний стовп.

Святий Гавриїл, чернець монастиря, пройшов по воді і приніс ікону в монастир. Проте вранці її знайшли над воротами. Згідно з переказами, її кілька разів намагалися внести в приміщення, але завжди поверталася. Тому ікону і прозвали Привратницею.

Ікона охороняє людей від ворогів, а також захищає храми від розорення і пограбування. Ікону заведено вішати в передпокої. Таким чином можна вберегти своє житло від проникнення злих людей, темної сили, кривдників і грабіжників.

Іверському образу Божої Матері моляться про зцілення душевних і тілесних недуг, про примноження родючості землі. Вона також допомагає від пожежі і при різних важких життєвих обставинах. Найбільше ікона ефективна в лікуванні жіночих захворювань.

Іменини: Олексій, Антон, Євген, Марія.