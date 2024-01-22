Волонтери опублікували найповніший відкритий список об’єктів культурної спадщини України

Волонтери зібрали та опублікували найповніший відкритий список об’єктів культурної спадщини України. Кількість пам’яток у списках фотоконкурсу "Вікі любить пам’ятки" перетнула межу в 100 тис, йдеться в офіційному пресрелізі ГО "Вікімедія" у понеділок.

"Ювілейною" пам’яткою став костел Святого Матвія монастиря бернардинів у селі Лешневі Львівської області. Зараз ця пам’ятка XVII століття перебуває в аварійному стані.

У низці країн існують офіційні відкриті державні списки пам’яток культури, які може переглянути кожен охочий. Проте подібного єдиного відкритого українського списку для пам’яток усіх рівнів створено так і не було, а Державний реєстр нерухомих пам’яток є неповним, а щоб із ним ознайомитися потрібно скачувати pdf-документи, тоді як система «єПам’ятка» ще не почала повноцінну роботу, зазначають волонтери.

"Формувати якомога точніший список об’єктів культурної спадщини важливо, щоб документувати їхній стан — через фото, відео, вивчати та сприяти їхньому збереженню. Особливо тепер, коли українські пам’ятки є під загрозою фізичного знищення через повномасштабну війну. Проте формувати такий перелік волонтерам — непросто. Щороку доводиться надсилати десятки запитів органам місцевої та центральної влади. Потім потрібно перенести інформацію в електронний формат, звірити дані (доволі часто виявляємо помилки в адресах, або навіть застарілі дані, які не звіряють, бо відсутня єдина система)", — наводяться у релізі слова членкині оргкомітету проєкту Ольги Крезуб.

Важливим аспектом у роботі з пам’ятками є вільний цифровий доступ до документів, які стосуються культурної спадщини, щоб можна було перевірити дані (адреси, назви, роки тощо) — різні розпорядження, постанови та накази, наприклад, Міністерства культури і туризму, Міністерства культури тощо.

"Вікі любить пам’ятки" - це найбільший міжнародний фотоконкурс, який відбувається у більш ніж 40 країнах світу. З моменту його заснування у 2010 році сумарно було завантажено більш як 3,1 млн фото. Мета проєкту — зібрати фото пам’яток для ілюстрування статей Вікіпедії, а також спонукати людей до вивчення власної історії та культури.

Фотоконкурс в Україні проводить ГО «Вікімедіа Україна» з 2012 року. За цей час до нього долучилося понад 3 000 учасників та учасниць.

Усі охочі можуть доєднатися до кампанії з оцифровування документів «Вікіджерела люблять пам’ятки» до 31 січня. Сторінка конкурсу: http://wikisource.wlm.photo