Окупанти обстріляли кілька громад у трьох районах Донецької області

Російські окупаційні війська напередодні та вночі обстріляли кілька громад у трьох районах Донецької області, є пошкодження, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Зокрема, окупанти обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.

У Покровському напередодні росіяни випустили 3 ракети по Новогродівці - пошкодили 55 приватних будинків, багатоповерхівку, дитсадок, школу та адмінбудівлю. Селидове зазнало 2 удари - пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, 8 приватних будинків, підприємство, 7 гаражів, 2 господарські споруди, 2 нежитлових приміщення та ангар. У Мирнограді росіяни потрапили до закладу культури.

У Костянтинівці Краматорського району пошкоджено 6 приватних будинків, школу, дитсадок і магазин. Лиманська громада зазнала 10 обстрілів.

У Торецькій громаді Бахмутського району пошкоджено 5 будинків: 3 у Щербинівці та 2 у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки та промислову будівлю. У Сіверську зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено.

"Загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донбасу, поранили двох людей. Із лінії фронту евакуйовано 106 осіб, зокрема 19 дітей", - ідеться в повідомленні.