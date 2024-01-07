Події

12:30 07.01.2024

У с. Рівне Донецької області внаслідок обстрілу загинула дитина - ДСНС

1 хв читати
У с. Рівне Донецької області внаслідок обстрілу загинула дитина - ДСНС

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують пошуково-рятувальну операцію в Покровському районі Донецької області, повідомляє пресслужба ДСНС.

"У с. Рівне Покровського району вилучили тіло однієї загиблої дитини. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей", - зазначається в повідомленні.

Також у м. Покровськ на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків 1 особу врятовано з-під завалів, вилучено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.

Загалом унаслідок обстрілу поранено 9 осіб. Розібрано 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. До проведення робіт по 2 локаціях від ДСНС залучено 30 осіб особового складу та 5 од. техніки.

 

Теги: #обстріл #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 07.01.2024
У Донецькій області через обстріли РФ знову знеструмлено шахти з людьми - Міненерго

У Донецькій області через обстріли РФ знову знеструмлено шахти з людьми - Міненерго

12:44 07.01.2024
У Херсоні пряме влучання в житловий будинок: одна людина загинула, ще одну поранено

У Херсоні пряме влучання в житловий будинок: одна людина загинула, ще одну поранено

10:14 07.01.2024
Росіяни обстріляли центр Херсона, одна людина постраждала

Росіяни обстріляли центр Херсона, одна людина постраждала

08:21 07.01.2024
У Миколаївській області вночі сили ППО знищили п'ять ударних БПЛА

У Миколаївській області вночі сили ППО знищили п'ять ударних БПЛА

23:52 06.01.2024
Окупанти вдень били з артилерії та мінометів по п'яти громадах Сумської області

Окупанти вдень били з артилерії та мінометів по п'яти громадах Сумської області

18:17 06.01.2024
У результаті ракетного удару по Покровському району загинули 11 людей, з них п’ятеро дітей - голова Донецької ОВА

У результаті ракетного удару по Покровському району загинули 11 людей, з них п’ятеро дітей - голова Донецької ОВА

16:22 06.01.2024
Поранено шестеро людей унаслідок обстрілу Покровська, під завалами можуть перебувати дві людини - Донецька ОВА

Поранено шестеро людей унаслідок обстрілу Покровська, під завалами можуть перебувати дві людини - Донецька ОВА

15:10 06.01.2024
Росіяни завдали двох авіаударів по селищу Північне: загинула жінка, ще одна - поранена, повідомляє Донецька ОВА

Росіяни завдали двох авіаударів по селищу Північне: загинула жінка, ще одна - поранена, повідомляє Донецька ОВА

12:52 06.01.2024
Росіяни завдали двох авіаударів по селищу Північне, загинула людина - Донецька ОВА

Росіяни завдали двох авіаударів по селищу Північне, загинула людина - Донецька ОВА

10:29 06.01.2024
На Донеччини через обстріли поранено місцевого жителя - ОВА

На Донеччини через обстріли поранено місцевого жителя - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні пряме влучання в житловий будинок: одна людина загинула, ще одну поранено

В Україну з візитом прибула глава МЗС Японії

Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів і 36 артилерійських систем

ППО збила 21 із 28 ударних БПЛА, якими РФ атакувала південь і схід України

Президент Євроради Мішель має намір достроково залишити свою посаду, щоб узяти участь у виборах до Європарламенту

ОСТАННЄ

У центральних і східних областях України в понеділок сильний сніг, хуртовина

Словаччина передає Україні партію гумдопомоги для проходження зимового періоду

У Хмельницькій області через негоду без електропостачання залишилися 26 населених пунктів

Комітет з нацбезпеки ухвалить рішення щодо законопроєкту про мобілізацію 9 січня

Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях України - ЦНС

В Україну з візитом прибула глава МЗС Японії

Війська РФ за добу обстріляли 22 населені пункти Запорізької області, є руйнування - ОВА

РФ тримає на бойовому чергуванні по одному кораблю в Чорному та Азовському морях

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждав мирний житель

Через обстріли в Херсонській області п’ятеро людей дістали поранення, серед них дві дитини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА