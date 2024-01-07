У с. Рівне Донецької області внаслідок обстрілу загинула дитина - ДСНС

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують пошуково-рятувальну операцію в Покровському районі Донецької області, повідомляє пресслужба ДСНС.

"У с. Рівне Покровського району вилучили тіло однієї загиблої дитини. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей", - зазначається в повідомленні.

Також у м. Покровськ на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків 1 особу врятовано з-під завалів, вилучено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.

Загалом унаслідок обстрілу поранено 9 осіб. Розібрано 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. До проведення робіт по 2 локаціях від ДСНС залучено 30 осіб особового складу та 5 од. техніки.